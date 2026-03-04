«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira

Teresa Silva esteve no programa Dois às 10 e acabou por surpreender o público, bem como Cristina Ferreira. Aos 58 anos, a comentadora de reality shows foi elogiada por Cristina Ferreira pela excelente forma física e falou também sobre a sua vida pessoal.

Fiel ao seu estilo frontal, Teresa voltou a dar que falar, desta vez pela idade. Aos 58 anos, exibe uma imagem cuidada e uma excelente condição física, algo que mereceu rasgados elogios da apresentadora. «Tu és incrível, o teu aspeto é maravilhoso. Aos 58 anos parece que tens 40. Há mulheres de 40 que não estão tão bem», destacou Cristina Ferreira.

Bem-disposta, a mãe de Tierry respondeu em tom de brincadeira: «É a minha casa que é gelada» afirmou, entre risos, admitindo ainda que mantém os seus cuidados pessoais.

Teresa Silva revisitou no programa várias fases do seu percurso. Ao longo da vida desempenhou diferentes profissões: trabalhou como cabeleireira e chegou a fundar um colégio infantil com a irmã. Paralelamente, mantém uma relação sólida com o marido, Jorge, há cerca de quatro décadas.