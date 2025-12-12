Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

O Natal chega ao Secret Story e Cristina Ferreira veste-se a rigor. As imagens do look da noite

Tradição é tradição! Cristina Ferreira aproveitou o fim de semana para partir na habitual viagem de Natal que faz todos os anos com o filho, Tiago, com a mãe e com a ex-sogra (ou seja, com as duas avós do jovem).

Esta sexta-feira, a apresentadora recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia do interior de um avião. «E começa agora a viagem das avós 2025», escreveu, na legenda daquela publicação, sem revelar o destino escolhido para esta escapadinha, que deverá terminar no domingo, uma vez que Cristina Ferreira tem a gala do Secret Story 9 para apresentar naquela noite.

Pode ver aqui a partilha em questão:

