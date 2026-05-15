Barato, rápido e simples! Cristina Ferreira revela o truque para saciar a fome durante mais tempo

Novo visual e um vestido de conto de fadas: Cristina Ferreira deslumbra em noite de estreia

Cristina Ferreira deslumbra na gala do Desafio Final com look elegante e inesperado

Um belo “presente”: O look icónico de Cristina Ferreira em mais uma gala do Desafio Final

Cristina Ferreira mostrou como adiciona a proteína no seu dia a dia. Na manhã desta sexta-feira, dia 15 de maio, a apresentadora partilhou uma fotografia com a dica para reforçar a proteína nas refeições:

«2 ovos para adicionar proteína ao dia. Quase todos os dias como dois ovos mas, há dias que como 4.»

Os ovos são frequentemente apontados por nutricionistas como uma opção prática, económica e nutritiva para aumentar a saciedade ao longo do dia. Ricos em proteína de elevada qualidade, ajudam a controlar o apetite e podem evitar a vontade de petiscar entre refeições.

Além da proteína, o ovo contém vitaminas e minerais importantes, como vitamina D, ferro e vitaminas do complexo B. Por serem fáceis de preparar, acabam por ser uma escolha comum para pequenos-almoços, almoços rápidos ou até snacks mais equilibrados.