O pequeno truque que mudou a vida e a alimentação de Cristina Ferreira

Aos 48 anos, Cristina Ferreira tem-se vindo a mostrar cada vez mais focada na alimentação e na prática de exercício físico. Através da página de Instagram, a apresentadora da TVI tem partilhado com regularidade algumas refeições que têm comido, bem como os treinos que tem feito. Além disso, revela algumas dicas de como melhorou o estilo de vida.

Fruta, legumes, proteína, tudo com um aspeto apetitoso é o que Cristina Ferreira tem mostrado aos seus seguidores. E a estrela da TVI tem seguido estes novos hábitos mesmo com o ritmo de vida e de trabalho exigente. Mas, Cristina tem um grande truque: «O mais difícil é conseguir isto num dia tão preenchido como o meu. Sou cada vez mais fã de marmitas».

A juntar a esta alimentação saudável, Cristina reduziu o consumo de açúcar.

Também o desporto sempre fez parte da vida da apresentadora, apesar de só se ter tornado uma prática recorrente no seu dia a dia depois do nascimento do filho. «Durante anos o objetivo era apenas manter e confesso que não me esforçava muito. Depois veio o gosto pelas caminhadas. Há uns tempos veio a vontade e a necessidade de reforçar o treino de musculação e juntei o pilates.»

A apresentadora da TVI tem vindo a apelar aos seus seguidores que sigam um estilo de vida saudável, referindo que o mesmo é «O segredo da longevidade e de uma vida melhor». «Ainda falta muito para o lugar onde quero chegar, mas vou a caminho», frisa.