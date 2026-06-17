Este é o truque infalível de Cristina Ferreira para manter a silhueta de sonho o ano inteiro. E está cada vez mais na moda

Cristina Ferreira é dona de uma beleza invejável e de uma silhueta esbelta que não passa despercebido. Aos 48 anos, a apresentadora da TVI continua em excelente forma física e há um segredo por detrás de tudo.
E o segredo é simples: uma alimentação equilibrada e... Pilates. Nos últimos tempos, Cristina Ferreira deixou-se conquistar por esta prática, que não só trabalha o físico, como relaxa a mente.
O Pilates é um método de exercício físico e mental focado no controlo, fortalecimento e alongamento do corpo. Criado por Joseph Pilates, utiliza o core (centro de força) e a respiração para conectar a mente e o corpo, promovendo a harmonia dos movimentos.
Segundo várias instituições de saúde, o Pilates:
- Contribui para a densidade óssea
- Ajuda na perda de peso e gorduras localizadas
- Aumenta a flexibilidade
- Alivia dores de costas
- Fortalece o core e melhora a postura
- Aumenta a boa disposição
- Reforça a saúde mental
Cristina Ferreira pratica Pilates todas as semanas e já confidenciou várias vezes, nas suas redes sociais, que esta prática tem sido a sua grande aliada na manutenção de uma excelente forma física e mental.
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