Este é o truque infalível de Cristina Ferreira para manter a silhueta de sonho o ano inteiro. E está cada vez mais na moda

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Aos 48 anos, Cristina Ferreira é dona de uma forma física de fazer inveja. E e este é o segredo por detrás de tudo.

Cristina Ferreira é dona de uma beleza invejável e de uma silhueta esbelta que não passa despercebido. Aos 48 anos, a apresentadora da TVI continua em excelente forma física e há um segredo por detrás de tudo.

E o segredo é simples: uma alimentação equilibrada e... Pilates. Nos últimos tempos, Cristina Ferreira deixou-se conquistar por esta prática, que não só trabalha o físico, como relaxa a mente.

O Pilates é um método de exercício físico e mental focado no controlo, fortalecimento e alongamento do corpo. Criado por Joseph Pilates, utiliza o core (centro de força) e a respiração para conectar a mente e o corpo, promovendo a harmonia dos movimentos.

Segundo várias instituições de saúde, o Pilates:

  • Contribui para a densidade óssea
  • Ajuda na perda de peso e gorduras localizadas
  • Aumenta a flexibilidade
  • Alivia dores de costas
  • Fortalece o core e melhora a postura
  • Aumenta a boa disposição
  • Reforça a saúde mental

Cristina Ferreira pratica Pilates todas as semanas e já confidenciou várias vezes, nas suas redes sociais, que esta prática tem sido a sua grande aliada na manutenção de uma excelente forma física e mental.

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