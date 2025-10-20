As primeiras palavras de Cristina Ferreira ao que aconteceu com Vera e Dylan: «Mal tinha chegado a casa»

A forte discussão entre Vera e Dylan é o tema do momento e Cristina Ferreira não tardou a reagir, ainda durante a madrugada, após tudo ter acontecido.

«Nem sei o que dizer. Eu mal tinha chegado a casa. E agora dormir? 🙃😅», escreveu a apresentadora do Secret Story numa publicação na sua página de Instagram.

Em causa está o que aconteceu após a gala de ontem: Vera envolveu-se numa forte discussão com Dylan e acabou por perder as estribeiras . O momento parou o País e já está viral na Internet e as reações dentro da casa não demoraram a surgir.

Tudo aconteceu porque Dylan terá falado nas filhas de Vera, ela não gostou e num frente a frente com o concorrente acabou por ultrapassar os limites, deixando os colegas em choque, sem saber como reagir numa situação destas.

Depois do momento, as reações foram muitas: Vera referiu que não admite que ninguém toque no nome das filhas e que fará o que for preciso para as defender e Dylan não calou a revolta com o que aconteceu.

Veja os vídeos do momento.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens de Cristina Ferreira na sexta gala do Secret Story.