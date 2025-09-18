Ao Minuto

10:46
Sandro conta pormenores da convivência com Cristiano Ronaldo: «Chega lá e…» - Big Brother

Sandro conta pormenores da convivência com Cristiano Ronaldo: «Chega lá e…»

10:42
«Não é fixe»: Há um desaparecimento misterioso na casa e não vai acreditar do quê - Big Brother
02:55

«Não é fixe»: Há um desaparecimento misterioso na casa e não vai acreditar do quê

10:36
Dylan avisa um dos colegas: «Estás a dar demasiada importância a isso» - Big Brother
02:29

Dylan avisa um dos colegas: «Estás a dar demasiada importância a isso»

10:14
Este concorrente acorda lavado em lágrimas. E o motivo é de partir o coração - Big Brother
03:31

Este concorrente acorda lavado em lágrimas. E o motivo é de partir o coração

10:12
Marisa Susana irrirada depois de conflito: «Vai dar uma volta ao bilhar grande» - Big Brother
04:53

Marisa Susana irrirada depois de conflito: «Vai dar uma volta ao bilhar grande»

09:59
Raquel acusa Bruno Miguel: «Estás a ser forçado» - Big Brother
02:16

Raquel acusa Bruno Miguel: «Estás a ser forçado»

09:51
Casa a aquecer em menos de uma semana! Dylan e Pedro em guerra aberta - Big Brother
05:35

Casa a aquecer em menos de uma semana! Dylan e Pedro em guerra aberta

09:49
Discussão à mesa! Ana Cristina e Marisa desentendem-se e o clima aquece - Big Brother
02:38

Discussão à mesa! Ana Cristina e Marisa desentendem-se e o clima aquece

09:46
Vera está fora da casa do Secret Story e Cristina Ferreira explica tudo. As razões aqui - Big Brother

Vera está fora da casa do Secret Story e Cristina Ferreira explica tudo. As razões aqui

09:46
De costas voltadas, Pedro reprova atitude de Marisa: «Parece que me está a mandar abaixo» - Big Brother
03:23

De costas voltadas, Pedro reprova atitude de Marisa: «Parece que me está a mandar abaixo»

09:28
Tensão na casa! Vera passa-se com Leandro: «Eu isso não aceito» - Big Brother
02:59

Tensão na casa! Vera passa-se com Leandro: «Eu isso não aceito»

09:24
O assunto do momento! Fábio declara-se a Liliana: «És a mulher ideal para mim» - Big Brother
01:57

O assunto do momento! Fábio declara-se a Liliana: «És a mulher ideal para mim»

09:23
Liliana desconfia de atitude de Rui para consigo: «É jogo» - Big Brother
05:18

Liliana desconfia de atitude de Rui para consigo: «É jogo»

08:53
Pedro declara-se a Ana: «Estou a ficar apaixonado Voz» - Big Brother
08:24

Pedro declara-se a Ana: «Estou a ficar apaixonado Voz»

22:46
Após momento de proximidade com Fábio, Liliana quebra o silêncio e envia mensagem ao noivo - Big Brother
01:38

Após momento de proximidade com Fábio, Liliana quebra o silêncio e envia mensagem ao noivo

22:33
«Se estivesse solteira...»: Liliana é confrontada pela sua proximidade a Fábio - Big Brother
01:33

«Se estivesse solteira...»: Liliana é confrontada pela sua proximidade a Fábio

22:32
Liliana sobre Fábio: «Ele é parecido com o meu namorado, acabo por sentir...» - Big Brother
01:01

Liliana sobre Fábio: «Ele é parecido com o meu namorado, acabo por sentir...»

22:25
Afinal... Marisa incita Pedro Jorge a estar com Ana: As declarações na íntegra - Big Brother
02:24

Afinal... Marisa incita Pedro Jorge a estar com Ana: As declarações na íntegra

22:17
Pedro acusa Marisa de estar rodeada de homens. Terá razão para ter ciúmes? A concorrente fala em Bruno - Big Brother
02:13

Pedro acusa Marisa de estar rodeada de homens. Terá razão para ter ciúmes? A concorrente fala em Bruno

22:09
«Já não usas aliança?»: Pedro Jorge coloca a mulher Marisa contra a 'espada e a parede' - Big Brother
03:39

«Já não usas aliança?»: Pedro Jorge coloca a mulher Marisa contra a 'espada e a parede'

22:01
Bruno Miguel é alvo de acusações e acaba em lágrimas - Big Brother
02:30

Bruno Miguel é alvo de acusações e acaba em lágrimas

21:52
Exclusivo: Cristina Ferreira explica ausência de Vera da casa do Secret Story - Big Brother
01:48

Exclusivo: Cristina Ferreira explica ausência de Vera da casa do Secret Story

21:40
Hilariante! Dylan 'encanta' colegas vestido de noiva... e de saltos altos - Big Brother
02:38

Hilariante! Dylan 'encanta' colegas vestido de noiva... e de saltos altos

21:39
Lavada em lágrimas, Marisa mostra o lado mais frágil: «Eu deixei de viver...» - Big Brother
04:12

Lavada em lágrimas, Marisa mostra o lado mais frágil: «Eu deixei de viver...»

21:33
Drama no Secret Story: Zé assiste em direto a imagens polémicas da noiva Liliana com Fábio - Big Brother

Drama no Secret Story: Zé assiste em direto a imagens polémicas da noiva Liliana com Fábio

Vera está fora da casa do Secret Story e Cristina Ferreira explica tudo. As razões aqui
  • Secret Story
  • Há 1h e 26min

  • Secret Story
  • Há 1h e 26min
Vera está fora da casa do Secret Story e Cristina Ferreira explica tudo. As razões aqui - Big Brother

Cristina Ferreira explicou a ausência de Vera da casa do Secret Story.

Os reality-shows retratam isso mesmo, a vida real, que por vezes é feita de percalços e imprevistos e foi isso que aconteceu com Vera. A concorrente do novo Secret Story teve de se ausentar da casa por motivos de saúde e Cristina Ferreira explicou tudo no Especial desta quarta-feira. 

«A Vera não esteve na casa durante todo o dia. Ontem à noite surgiu-lhe uma situação clínica que requer cuidados médicos. Desde o primeiro momento, a produção fez todas as diligências necessárias para resolver a situação e neste momento a Vera está bem, mas está ainda a precisar de acompanhamento médico e por esse motivo não está aqui hoje, não vai estar presente neste Especial e não está na casa», referiu.

Sendo este um programa de segredos, apresentadora garantiu: «Até ao momento, e apara que fique claro, foi sempre respeitada a premissa do isolamento face a qualquer informação do exterior e tudo será feito para que assim continue a ser». 

«A Vera está a ser acompanhada por vários elementos da produção, não há um segundo em que fique sozinha com quem quer que seja sem esse acompanhamento por parte da produção da Endemol. Quando eu tiver mais novidades vou partilhar com todos, com vocês e também com a casa, o nosso beijinho à Vera e que tudo se resolva o mais rapidamente possível», rematou. 

 

 

Temas: Cristina Ferreira Vera

Exclusivo: Cristina Ferreira explica ausência de Vera da casa do Secret Story
Ontem às 21:52
01:48

Exclusivo: Cristina Ferreira explica ausência de Vera da casa do Secret Story

Ontem às 21:52
Após momento de proximidade com Fábio, Liliana quebra o silêncio e envia mensagem ao noivo
Ontem às 22:46
01:38

Após momento de proximidade com Fábio, Liliana quebra o silêncio e envia mensagem ao noivo

Ontem às 22:46
