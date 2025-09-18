Vera está fora da casa do Secret Story e Cristina Ferreira explica tudo. As razões aqui

Os reality-shows retratam isso mesmo, a vida real, que por vezes é feita de percalços e imprevistos e foi isso que aconteceu com Vera. A concorrente do novo Secret Story teve de se ausentar da casa por motivos de saúde e Cristina Ferreira explicou tudo no Especial desta quarta-feira.

«A Vera não esteve na casa durante todo o dia. Ontem à noite surgiu-lhe uma situação clínica que requer cuidados médicos. Desde o primeiro momento, a produção fez todas as diligências necessárias para resolver a situação e neste momento a Vera está bem, mas está ainda a precisar de acompanhamento médico e por esse motivo não está aqui hoje, não vai estar presente neste Especial e não está na casa», referiu.

Sendo este um programa de segredos, apresentadora garantiu: «Até ao momento, e apara que fique claro, foi sempre respeitada a premissa do isolamento face a qualquer informação do exterior e tudo será feito para que assim continue a ser».

«A Vera está a ser acompanhada por vários elementos da produção, não há um segundo em que fique sozinha com quem quer que seja sem esse acompanhamento por parte da produção da Endemol. Quando eu tiver mais novidades vou partilhar com todos, com vocês e também com a casa, o nosso beijinho à Vera e que tudo se resolva o mais rapidamente possível», rematou.