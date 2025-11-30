Até Ana Guiomar ficou rendida. Este é o vestido usado por Cristina Ferreira de que todos falam

Cristina Ferreira voltou a brilhar na gala do Secret Story, desta vez com um look que se tornou imediatamente viral. A apresentadora escolheu um vestido bordeaux da marca de Victoria Beckham, peça que se destacou pelo decote elegante e pelos recortes estratégicos que realçam a silhueta. O modelo da conceituada estilista — mulher de David Beckham e um dos nomes mais influentes da moda atual — está a receber elogios nas redes sociais.

No Instagram, Cristina partilhou as primeiras imagens do look e deixou um agradecimento especial diretamente para a própria criadora: «A Dona @victoriabeckham estava a pensar em mim quando fez este vestido. Fica aqui o meu agradecimento». Ana Guiomar também comentou o look, reforçando que o vestido também parecia feito a pensar nela.



Percorra a galeria e veja as imagens do vestido que está a dar que falar.