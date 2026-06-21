Ninguém ficou indiferente a este vestido sem costas de Cristina Ferreira

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Cristina Ferreira recorre frequentemente às redes sociais para mostrar momentos do seu quotidiano, partilhar desabafos e revelar os diversos visuais que escolhe para os programas de televisão em que participa.

Na noite da passada quinta-feira, 18 de junho, pouco antes de entrar em direto para mais uma emissão especial deo "Secret Story - Desafio Final", a apresentadora exibiu em detalhe o vestido que tinha selecionado para a ocasião.

Cristina Ferreira apareceu com um modelo da marca portuguesa KAOÂ e aproveitou para revelar um 'segredo' relacionado com o visual.

“Hoje, o segredo do visual — agora, gosto de fazer isto — está nas costas. Olhem-me… Este vestido não é lindo? É um vestido de uma marca portuguesa, a KAOÂ, e tem umas costas incríveis. Adoro!”, disse.

A peça encontra-se disponível para compra no site da marca por 189 euros, tal como pode ver aqui.