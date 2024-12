Cristina Ferreira partilha viagens deste ano e deixa no ar: «Qual será a próxima?»

Cristina Ferreira faz visita surpresa à casa. As primeiras imagens!

Cristina Ferreira partilhou um vídeo com as viagens que fez ao longo deste ano 2024: Maldivas, Rio de Janeiro, Paris, Toscana, Londres, ilhas gregas, Açores, Nice, Sant Tropez e Costwolds.

Na legenda da publicação, Cristina Ferreira deixou no ar qual será a próxima viagem e deu algumas pistas: «Qual será a próxima? É já no início do ano… (Acho que não vão adivinhar)», escreveu a apresentadora.

Nos comentários da publicação são algumas as sugestões de possíveis destinos: Ásia, Japão, Málaga são algumas das ideias de seguidores.

