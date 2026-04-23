Finalistas do Secret Story são surpreendidos com as Notícias. Há um detalhe que os deixa arrepiados

Cristina Ferreira apanhou os concorrentes do Secret Story 10 de surpresa com uma visita inesperada, protagonizando uma noite intensa, marcada por novidades do exterior, momentos mais íntimos no Cubo e um jantar especial que deixou todos entusiasmados.

Após vários meses completamente isolados, os concorrentes do Secret Story 10 preparam-se para ficar a par de tudo o que aconteceu cá fora, numa dinâmica conduzida por Cristina Ferreira. Entre decisões políticas, fenómenos sociais e notícias de última hora, os concorrentes foram confrontados com tudo o que aconteceu fora dos muros da Malveira. Houve um detalhe que deixou todos intrigados, o facto de terem ficado a saber que foi o reality show mais visto nos últimos três anos , tendo assim sido líder de audiências.

Ao ficarem a saber o sucesso que o programa teve, as reações de espanto não fizeram esperar. «Não acredito», foi a expressão mais dita pelos finalistas. A apresentadora referiu quanto isso o seguinte: «Culpa vossa e culpa também de quem já saiu», de forma a enaltecer o brilhante papel que todos desempenharam e que levou ao sucesso do Secret Story 10.