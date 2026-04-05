Cristina Ferreira veste-se de branco e 'para' a Internet: e tudo por causa de dois detalhes que estão a fazer furor

Cristina Ferreira já nos habituou à sua elegância, mas superou todas as expectativas com look escolhido para conduzir a gala do Secret Story 10 deste domingo de Páscoa, 5 de abril.

A apresentadora elegeu um vestido branco com um corte que favorece e muito a sua silhueta esculpida. O modelito é comprido, com corte sereia e com decote halter, com as costas semi-abertas e com vários lacinhos. Tem ainda um laço enorme no corte da saia.

A comunicadora completou o visual com umas sandálias douradas, com joias douradas e usou o cabelo com um apanhado muito vintage.

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Os fãs encheram a caixa de comentários de rasgados elogios, mas houve dois pormenores que não passaram despercebidos: o corte das costas do vestido e também o penteado de Cristina Ferreira.

«Pouco se fala desse cabelo. Amo 🤍», «🔥 sempre poderosa 🔥», «Adoro a parte de trás é linda, o cabelo amei😍», «Adoro o look de hoje! Estás sempre bonita, mas hoje estás deslumbrante 🙌», «O vestido é lindo e os olhos estão UAU!», «Linda! Parabéns aos seus braços bem trabalhados e não só...um mulherão👏», «Maravilhoso o vestido a Cristina tem um gosto maravilhoso beijinhos ❤️», pode ler-se.