Casa do Secret Story esconde um espaço inédito. E vai deixá-lo 'de queixo caído'

O Secret Story está ao rubro e a Voz surpreendeu os concorrentes com uma novidade nunca antes vida: um espaço inédito que foi inaugurado esta segunda-feira no Especial, com Cristina Ferreira.

«O momento chegou: É com solenidade, pompa e circunstância que vos anuncio a inauguração de um espaço inédito: queiram por favor dirigir-se ao auditório. Declaro oficialmente inaugurado o auditório da Casa dos Segredos.

Isto acontece numa noite em que ficámos também a conhecer os nomeados desta semana e que estão assim em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

O anúncio foi feito por Cristina Ferreira: «A Inês ficou nomeada diretamente na gala e há pouco soubemos que se junta Carina, uma vez que foi escolhida pelos colegas como a pessoa mais apagada dentro da casa», começou por referir.

«As duas já sabiam que estavam nomeadas, mas vamos acrescentar alguns nomes a esta lista e está decidido que se junta Liliana. Vamos também ter como nomeado o Leandro e temos mais uma pessoa, aos quatro nomes já conhecidos junta-se o Fábio», anunciou a apresentadora.

Cristina Ferreira rematou: «Sendo assim o publico vai escolher esta semana entre estes cinco concorrentes do Secret Story». São eles: Inês, Carina, Liliana, Leandro e Fábio, um deles deixa de fazer parte do jogo daqui a uns dias.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e conheça os concorrentes do novo Secret Story, um a um.