O primeiro beijo de Liliana e Fábio aconteceu e Cristina Ferreira já reagiu ao momento

Liliana e Fábio beijaram-se pela primeira vez no “Secret Story”.

O beijo aconteceu no dia do 24.º aniversário de Liliana.

Cristina Ferreira já reagiu.

O clima de cumplicidade constante entre Liliana e Fábio acabou por culminar no primeiro beijo dos dois dentro da Casa dos Segredos. O momento não deixa de ser insólito dado que Liliana entrou noiva na casa mais vigiada do país. Cristina Ferreira, apresentadora do programa, já reagiu ao momento.

Hoje é o dia de anos de Liliana. A coincidência não passou despercebida a Cristina Ferreira, que reagiu de forma divertida nas redes sociais. «A Liliana faz anos», escreveu a apresentadora no Instagram, acompanhando a publicação da TVI com um emoji de festejos — uma clara alusão ao facto de o primeiro beijo do casal ter acontecido precisamente no dia do 24.º aniversário da concorrente.

Recorde-se que Liliana terminou recentemente o noivado com José Andrade, em plena gala transmitida em direto, apenas duas semanas depois de ter sido pedida em casamento durante a estreia do programa.

O primeiro beijo entre Liliana e Fábio marca assim uma nova fase no jogo — e promete agitar as dinâmicas da casa mais vigiada do país.

No entanto, no último domingo, a concorrente colocou fim à relação de quatro anos com Zé, o ex-noivo que a esperava cá fora. A concorrente assumiu que precisava de “seguir o coração”, e parece tê-lo feito ao aproximar-se de Fábio, com quem tem trocado olhares e confidências desde o início do jogo.