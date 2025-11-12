Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada!

Ao Minuto

13:07
Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?» - Big Brother
03:51

Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?»

12:21
Dylan confronta Bruno sobre Inês: «Se eu estou com ela tu foges» - Big Brother
04:58

Dylan confronta Bruno sobre Inês: «Se eu estou com ela tu foges»

11:22
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis - Big Brother
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

11:14
Será o fim do trio? Bruno mostra-se desiludido e Inês atira: «Estás estranho com a situação» - Big Brother
08:11

Será o fim do trio? Bruno mostra-se desiludido e Inês atira: «Estás estranho com a situação»

10:53
Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida» - Big Brother
02:15

Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida»

02:00
Bolha de amor: Inês e Dylan em clima de romance - Big Brother
06:10

Bolha de amor: Inês e Dylan em clima de romance

00:57
Fábio elogia Ana após noite no quarto secreto: «Subiu uns pontos na minha consideração» - Big Brother
01:50

Fábio elogia Ana após noite no quarto secreto: «Subiu uns pontos na minha consideração»

00:55
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio - Big Brother
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

00:50
Tenso. Marisa confronta Pedro Jorge: «Estás a aconselhar uma pessoa que não é de confiança» - Big Brother
04:50

Tenso. Marisa confronta Pedro Jorge: «Estás a aconselhar uma pessoa que não é de confiança»

00:45
Bruna perde a cabeça e arrasa Fábio: «És um cão», «Banana» - Big Brother
06:27

Bruna perde a cabeça e arrasa Fábio: «És um cão», «Banana»

00:40
Tensão no ar: Liliana desconfortável com quarto secreto de Fábio e Ana - Big Brother
02:50

Tensão no ar: Liliana desconfortável com quarto secreto de Fábio e Ana

00:25
Será o fim do 'Gangue dos Frescos'? Leandro irredutível: «Descartaram-no» - Big Brother
02:39

Será o fim do 'Gangue dos Frescos'? Leandro irredutível: «Descartaram-no»

00:10
Amizade por um fio? Leandro, Marisa Susana e Pedro Jorge entram em discórdia - Big Brother
02:15

Amizade por um fio? Leandro, Marisa Susana e Pedro Jorge entram em discórdia

00:00
Leandro promete levar Bruna ao limite - Big Brother
02:55

Leandro promete levar Bruna ao limite

23:56
«Gang dos frescos» a tremer? Veja a discussão de Leandro com Marisa e Pedro Jorge - Big Brother
19:56

«Gang dos frescos» a tremer? Veja a discussão de Leandro com Marisa e Pedro Jorge

23:51
Bruno interrompe Liliana e é implacável: «Desculpa lá, vou discordar» - Big Brother
05:36

Bruno interrompe Liliana e é implacável: «Desculpa lá, vou discordar»

23:49
«As coisas têm limites»: Leandro e Pedro Jorge em guerra - Big Brother
07:49

«As coisas têm limites»: Leandro e Pedro Jorge em guerra

23:45
Imperdível! Pedro Jorge e Leandro em confronto: «Tu não estás bem» - Big Brother
02:54

Imperdível! Pedro Jorge e Leandro em confronto: «Tu não estás bem»

23:43
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa - Big Brother
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

23:42
Numa discussão com Marisa Susana, Pedro Jorge lança farpa a Liliana: «Não está a aprender nada de jeito» - Big Brother
01:36

Numa discussão com Marisa Susana, Pedro Jorge lança farpa a Liliana: «Não está a aprender nada de jeito»

23:38
Dylan atira à cara de Liliana: «Tu usaste-os para jogo de provocação» - Big Brother
02:19

Dylan atira à cara de Liliana: «Tu usaste-os para jogo de provocação»

23:32
Ana arrasa Fábio: «Ele não está aqui a fazer nada, está aqui por ela» - Big Brother
02:39

Ana arrasa Fábio: «Ele não está aqui a fazer nada, está aqui por ela»

23:20
Bruno é frontal: «Ó Leandro, temos de ser corretos» - Big Brother
05:22

Bruno é frontal: «Ó Leandro, temos de ser corretos»

23:18
Bruna acusa Marisa: «Se fosse outra pessoa qualquer tinhas-te passado da marmita» - Big Brother
04:55

Bruna acusa Marisa: «Se fosse outra pessoa qualquer tinhas-te passado da marmita»

23:05
Leandro rebenta depois do Especial: «Quiseram-me enervar e enervaram» - Big Brother
06:47

Leandro rebenta depois do Especial: «Quiseram-me enervar e enervaram»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada!

  • Secret Story
  • Hoje às 10:10
Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada! - Big Brother

Foi revelada a identidade da mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa.

Tem sido a notícia do momento: Daniel Gregório terá traído alegadamente Liliana Filipa ao ser apanhado aos beijos com uma mulher numa discoteca. Segundo fontes próximas, a influencer digital terá posto fim ao noivado e relação de tantos anos por conta deste acontecimento. 

Mas afinal, quem é a mulher por trás desta alegada traição? A taróloga Maya, comentadora do programa 'Noite das Estrelas', da CMTV, revelou a identidade desta mulher mistério e contou detalhes sobre a mesma que até à data ainda não tinham sido conhecidos. 

«O Daniel (Gregório) foi assistir ao MotoGP com o irmão e, depois, à noite, encontrou esta senhora, esta mulher portuguesa. Eu insisto em dizer que é portuguesa porque no 'Manhã CM' disseram que era estrangeira e não é. Ela chama-se Raquel, não vou dizer o apelido, o vídeo chegou até ao Correio da Manhã e a bomba rebentou», disse. 

Alegada separação  'cai como bomba'

A notícia caiu como uma bomba nas redações. Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas uma fonte próxima relatou que a influencer está muito abalada, após a suposta separação.

É que um canal de televisão revelou imagens chocantes, de uma alegada traição de Daniel Gregório. O referido vídeo terá sido captado no Algarve recentemente e, alegadamente, mostra o ex-concorrente muito próximo de outra mulher.

Recorde-se que Liliana Filipa e Daniel Gregório estavam noivos. Os dois ex-concorrentes estavam juntos já há 11 anos. Têm dois filhos em comum e estavam, também, a construir o lar dos sonhos.

Até ao momento, tanto Liliana Filipa como Daniel Gregório permanecem em silêncio e ainda não negaram as notícias.  Contudo, Daniel Gregório terá garantido a um comentador social que ele e a mulher do vídeo estão apenas a falar ao ouvido um do outro.

Recados enigmáticos

Depois dos rumores, Liliana Filipa quebrou o silêncio ao fazer um post de Instagram com um update nas obras da sua casa de sonho, uma moradia de luxo que está a construir com Daniel Gregório. 

Liliana Filipa publicou imagens da obra, assim como de alguns materiais que está a usar na decoração: «Apaixonada pelo processo de construir e decorar a minha casa de sonhos». Para além disso, deixou também recados em pacotes de açúcar.

 

 «A vida é 10% o que acontece e 90% como reages» e «Há ladrões que ficam impunes, mas que roubam o que há de mais precioso: o tempo», lê-se nos pacotes de açúcar partilhados por Liliana Filipa. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens partilhadas por Liliana Filipa. 

 

 VEJA AQUIAinda se lembra de como começou o namoro de Liliana Filipa e Daniel Gregório? Uma história de amor com mais de 10 anos contada em imagens  

 

 

 

Temas: Daniel Gregório Liliana Filipa

Fora da Casa

No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé

No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé

Há 33 min
Zé é agora ‘influencer’? As fotos mais badaladas do ex-noivo de Liliana

Zé é agora ‘influencer’? As fotos mais badaladas do ex-noivo de Liliana

Há 2h e 7min
A nova vida de Renata Reis em imagens. E vão surpreendê-lo

A nova vida de Renata Reis em imagens. E vão surpreendê-lo

Há 2h e 50min
Depois de "desaparecimento", Renata Reis explica ausência numa partilha preocupante

Depois de "desaparecimento", Renata Reis explica ausência numa partilha preocupante

Há 2h e 50min
Irmão de Cláudio Ramos implacável com união de Liliana e Fábio: «Vai passar pelo mesmo que o Zé?»

Irmão de Cláudio Ramos implacável com união de Liliana e Fábio: «Vai passar pelo mesmo que o Zé?»

Há 3h e 43min
Grávida, ex-concorrente de reality show da TVI revela o sexo do bebé

Grávida, ex-concorrente de reality show da TVI revela o sexo do bebé

Ontem às 19:06
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada!

Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada!

Hoje às 10:10
Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

10 nov, 12:51
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

Há 3h e 32min
Última hora: Após provocação de Cristina Ferreira, Voz anuncia entrada muito especial na casa
01:00

Última hora: Após provocação de Cristina Ferreira, Voz anuncia entrada muito especial na casa

Ontem às 22:35
Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida»
02:15

Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida»

Hoje às 10:53
Ver Mais

Notícias

No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé

No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé

Há 33 min
Depois de "desaparecimento", Renata Reis explica ausência numa partilha preocupante

Depois de "desaparecimento", Renata Reis explica ausência numa partilha preocupante

Há 2h e 50min
Irmão de Cláudio Ramos implacável com união de Liliana e Fábio: «Vai passar pelo mesmo que o Zé?»

Irmão de Cláudio Ramos implacável com união de Liliana e Fábio: «Vai passar pelo mesmo que o Zé?»

Há 3h e 43min
Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada!

Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada!

Hoje às 10:10
Grávida, ex-concorrente de reality show da TVI revela o sexo do bebé

Grávida, ex-concorrente de reality show da TVI revela o sexo do bebé

Ontem às 19:06
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

Ontem às 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

Há 3h e 32min
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

Hoje às 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

Ontem às 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

Ontem às 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

Ontem às 22:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Nu, Bruno Almeida: "Nunca me vi como bom ou bonito o suficiente para fazer parte desse clube"

Nu, Bruno Almeida: "Nunca me vi como bom ou bonito o suficiente para fazer parte desse clube"

Hoje às 08:56
Alvo de ataques, Bárbara Parada quebra o silêncio: "Qual é o problema?"

Alvo de ataques, Bárbara Parada quebra o silêncio: "Qual é o problema?"

10 nov, 17:52
Jéssica Vieira dá notícia bombástica... que envolve finalista do "Big Brother"!

Jéssica Vieira dá notícia bombástica... que envolve finalista do "Big Brother"!

10 nov, 16:02
Após ser assaltado, André Lopes faz apelo nas redes sociais

Após ser assaltado, André Lopes faz apelo nas redes sociais

10 nov, 13:58
"Tive de seguir o meu instinto". Após 24 horas, Bárbara Parada anuncia: "Bem-vindo à minha vida, Martim!"

"Tive de seguir o meu instinto". Após 24 horas, Bárbara Parada anuncia: "Bem-vindo à minha vida, Martim!"

9 nov, 19:25
Ver Mais Outros Sites