Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada!

Tem sido a notícia do momento: Daniel Gregório terá traído alegadamente Liliana Filipa ao ser apanhado aos beijos com uma mulher numa discoteca. Segundo fontes próximas, a influencer digital terá posto fim ao noivado e relação de tantos anos por conta deste acontecimento.

Mas afinal, quem é a mulher por trás desta alegada traição? A taróloga Maya, comentadora do programa 'Noite das Estrelas', da CMTV, revelou a identidade desta mulher mistério e contou detalhes sobre a mesma que até à data ainda não tinham sido conhecidos.

«O Daniel (Gregório) foi assistir ao MotoGP com o irmão e, depois, à noite, encontrou esta senhora, esta mulher portuguesa. Eu insisto em dizer que é portuguesa porque no 'Manhã CM' disseram que era estrangeira e não é. Ela chama-se Raquel, não vou dizer o apelido, o vídeo chegou até ao Correio da Manhã e a bomba rebentou», disse.

Alegada separação 'cai como bomba'

A notícia caiu como uma bomba nas redações. Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas uma fonte próxima relatou que a influencer está muito abalada, após a suposta separação.

É que um canal de televisão revelou imagens chocantes, de uma alegada traição de Daniel Gregório. O referido vídeo terá sido captado no Algarve recentemente e, alegadamente, mostra o ex-concorrente muito próximo de outra mulher.

Recorde-se que Liliana Filipa e Daniel Gregório estavam noivos. Os dois ex-concorrentes estavam juntos já há 11 anos. Têm dois filhos em comum e estavam, também, a construir o lar dos sonhos.

Até ao momento, tanto Liliana Filipa como Daniel Gregório permanecem em silêncio e ainda não negaram as notícias. Contudo, Daniel Gregório terá garantido a um comentador social que ele e a mulher do vídeo estão apenas a falar ao ouvido um do outro.

Recados enigmáticos

Depois dos rumores, Liliana Filipa quebrou o silêncio ao fazer um post de Instagram com um update nas obras da sua casa de sonho, uma moradia de luxo que está a construir com Daniel Gregório.

Liliana Filipa publicou imagens da obra, assim como de alguns materiais que está a usar na decoração: «Apaixonada pelo processo de construir e decorar a minha casa de sonhos». Para além disso, deixou também recados em pacotes de açúcar.

«A vida é 10% o que acontece e 90% como reages» e «Há ladrões que ficam impunes, mas que roubam o que há de mais precioso: o tempo», lê-se nos pacotes de açúcar partilhados por Liliana Filipa.

