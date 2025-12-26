Ao Minuto

Daniel Gregório partilha momento íntimo de Natal e detalhe sobre Liliana Filipa divide fãs

  • Secret Story
  • Há 2h e 22min
Daniel Gregório partilha momento íntimo de Natal e detalhe sobre Liliana Filipa divide fãs - Big Brother

Daniel Gregório mostrou nas redes sociais um Natal vivido em família com os filhos, Ariel e Santi, mas a ausência de Liliana Filipa nas imagens não passou despercebida e gerou comentários entre os seguidores.

Daniel Gregório partilhou nas redes sociais um Natal repleto de emoção ao lado dos filhos, Ariel e Santi. No carrossel de fotografias publicado no Instagram do ex-concorrente, um pormenor não passou despercebido aos seguidores: Liliana Filipa não aparece em nenhuma das imagens.

Nas várias fotografias publicadas, Daniel Gregório mostrou a mesa de Natal, as atividades em família, os presentes debaixo da árvore e momentos com os dois filhos. Na descrição da publicação, o empresário escreveu: «Family, smiles, and endless love» (traduzido: «Família, sorrisos e amor sem fim»).

Depois de várias semanas sem surgirem juntos a público, a ausência de Liliana Filipa despertou uma onda de reações entre os fãs do casal. A caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens de apoio e esperança numa possível reconciliação.

«Tenho tanta pena de não ver a Liliana nestas fotos!», «Adorava que fizessem as pazes. Um feliz Natal» e «Família linda, felicidades Daniel, gostava que voltassem a ser uma família unida», são alguns dos comentários que se podem ler na publicação.

A relação entre Daniel Gregório e Liliana Filipa tem sido alvo de especulação nas últimas semanas, mas nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o estado atual da relação.

Veja aqui a publicação do ex-concorrente: 

 

Temas: Daniel Gregorio Liliana Filipa

