Novos detalhes sobre a casa de sonho de Liliana Filipa e Daniel Gregório indicam possível separação

Liliana Filipa adota truque de estilo que é a tendência do momento: e fica bem em qualquer look

A alegada traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa é o tema do momento e voltou a des escrutinado no programa V+ Fama desta quinta-feira, 13 de novembro. Foram revelados detalhes bombásticos sobre a casa que os dois estavam a construir, e que podem ser indicadores de que a separação está iminente.

António Leal e Silva contou que a casa está à venda, apesar de ainda não estar concluída. «A construção tinha a ver com a parte da família dela, alegadamente. O avô constrói e estava a construir a casa. E a casa, antes de estar concluída, já estava à venda. Por isso, já estava à venda antes de eles a terem ocupado, ou de estarem a construir, ou antes de terem feito seja lá o que fosse», disse.

Adriano Silva Martins esclareceu: «A casa de sonho que ontem a Liliana nos apresentou no vídeo, já está à venda. O que pode ser indicador também. Pode ser indicador de que querem fazer dinheiro. Agora, também pode ser indicador de que realmente o casal não está num bom momento e prefere vender aquilo que tem em comum».

«Acho que este casal está a atravessar uma fase menos simpática e esperemos que consigam ultrapassar», adiantou António Leal e Silva.

Veja ainda: «Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas - Secret Story - TVI