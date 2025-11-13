Novos detalhes sobre a casa de sonho de Liliana Filipa e Daniel Gregório indicam possível separação

Ao Minuto

22:41
Marisa Susana assume atitude polémica com Pedro: «Disse aquilo mesmo para te provocar» - Big Brother
02:28

Marisa Susana assume atitude polémica com Pedro: «Disse aquilo mesmo para te provocar»

22:39
Marisa Susana assume-se magoada com Pedro: «Eu só te dei um conselho em relação àquela pessoa...» - Big Brother
04:09

Marisa Susana assume-se magoada com Pedro: «Eu só te dei um conselho em relação àquela pessoa...»

22:29
Pedro e Fábio "enterram os machados de guerra" e trocam forte abraço - Big Brother
00:56

Pedro e Fábio "enterram os machados de guerra" e trocam forte abraço

22:25
Pedro faz ultimato: «Tu provocas para te caírem em cima e seres a vítima. Vai acabar!» - Big Brother
01:33

Pedro faz ultimato: «Tu provocas para te caírem em cima e seres a vítima. Vai acabar!»

22:25
Fim da amizade? Pedro e Marisa Susana têm discussão acesa: «Fiz aquilo para ver se gostas» - Big Brother
04:34

Fim da amizade? Pedro e Marisa Susana têm discussão acesa: «Fiz aquilo para ver se gostas»

22:20
Liliana entra em provocações com Pedro: «Vais levar comigo! Escusas de fugir» - Big Brother
00:53

Liliana entra em provocações com Pedro: «Vais levar comigo! Escusas de fugir»

22:16
Liliana provoca Pedro com o quarto secreto e leva resposta implacável: «Era preciso eu querer» - Big Brother
00:56

Liliana provoca Pedro com o quarto secreto e leva resposta implacável: «Era preciso eu querer»

22:08
Fábio provoca Pedro depois de este rejeitar o quarto secreto com Liliana: e a reação é inesperada! - Big Brother
00:48

Fábio provoca Pedro depois de este rejeitar o quarto secreto com Liliana: e a reação é inesperada!

22:07
Pedro é sancionado após recusar-se a momento a sós com Liliana - Big Brother
02:15

Pedro é sancionado após recusar-se a momento a sós com Liliana

22:07
Liliana desafiada a ir para o quarto secreto com Pedro... mas leva tampa: «Não vale tudo» - Big Brother
02:15

Liliana desafiada a ir para o quarto secreto com Pedro... mas leva tampa: «Não vale tudo»

22:04
Liliana no centro das críticas da casa: «Para ela, vale tudo. Vai buscar as famílias, é maldosa» - Big Brother
02:03

Liliana no centro das críticas da casa: «Para ela, vale tudo. Vai buscar as famílias, é maldosa»

21:59
Tudo por causa de um gelado! Pedro usa expressão e gera polémica na casa: «Sabes muito bem o intuito» - Big Brother
03:50

Tudo por causa de um gelado! Pedro usa expressão e gera polémica na casa: «Sabes muito bem o intuito»

21:59
Depois de discussões e insultos, Voz dá reprimenda aos concorrentes - Big Brother
00:55

Depois de discussões e insultos, Voz dá reprimenda aos concorrentes

21:52
Bruna implacável com Liliana: «Vês o Fábio aqui exaltado e dá-te vontade de rir?» - Big Brother
02:42

Bruna implacável com Liliana: «Vês o Fábio aqui exaltado e dá-te vontade de rir?»

21:49
Dylan não poupa Fábio: «Ele e a Liliana acordaram hoje e viraram-se para mim» - Big Brother
02:03

Dylan não poupa Fábio: «Ele e a Liliana acordaram hoje e viraram-se para mim»

21:49
Fábio acusa Dylan: «Ele levanta-se várias vezes, eu levanto-me e ele diz que é para intimidar» - Big Brother
02:03

Fábio acusa Dylan: «Ele levanta-se várias vezes, eu levanto-me e ele diz que é para intimidar»

21:44
Dylan começa o Especial de voz embargada e de lágrimas nos olhos: «Vim para aqui para...» - Big Brother
01:25

Dylan começa o Especial de voz embargada e de lágrimas nos olhos: «Vim para aqui para...»

21:43
Liliana ataca Dylan. «Está a fazer-se de vítima agora, sempre falou do dinheiro» - Big Brother
00:55

Liliana ataca Dylan. «Está a fazer-se de vítima agora, sempre falou do dinheiro»

21:25
Dylan em lágrimas após discussão com Liliana: e recebe apoio inesperado do 'rival' Pedro! - Big Brother
05:27

Dylan em lágrimas após discussão com Liliana: e recebe apoio inesperado do 'rival' Pedro!

21:22
Gangue dos Frescos cai em cima de Liliana: «Não tens de falar dos pais do Dylan» - Big Brother
05:30

Gangue dos Frescos cai em cima de Liliana: «Não tens de falar dos pais do Dylan»

21:16
Bruno rasga Liliana: «É mesmo invejosa, não vale nada» - Big Brother
02:11

Bruno rasga Liliana: «É mesmo invejosa, não vale nada»

21:15
A ferver! Dylan insulta Liliana e deixa aviso: «Voltas a falar da minha família...» - Big Brother
02:19

A ferver! Dylan insulta Liliana e deixa aviso: «Voltas a falar da minha família...»

21:14
Dylan perde o controlo com Liliana: «Soubeste que tinha dinheiro vieste logo... vales zero!» - Big Brother
02:19

Dylan perde o controlo com Liliana: «Soubeste que tinha dinheiro vieste logo... vales zero!»

21:09
Após revelação de segredo, Liliana e Leandro disparam contra Dylan: «Nada paga...» - Big Brother
01:15

Após revelação de segredo, Liliana e Leandro disparam contra Dylan: «Nada paga...»

21:07
Tudo ao lado! Marisa e Pedro respiram de alívio com nova teoria de segredo - Big Brother
02:26

Tudo ao lado! Marisa e Pedro respiram de alívio com nova teoria de segredo

Novos detalhes sobre a casa de sonho de Liliana Filipa e Daniel Gregório indicam possível separação

  • Secret Story
  • Ontem às 17:55
Novos detalhes sobre a casa de sonho de Liliana Filipa e Daniel Gregório indicam possível separação - Big Brother

Daniel Gregório e Liliana Filipa estavam a construir uma casa de sonho para viverem, mas a alegada traição pode deixar projeto cair por terra.

A alegada traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa é o tema do momento e voltou a des escrutinado no programa V+ Fama desta quinta-feira, 13 de novembro. Foram revelados detalhes bombásticos sobre a casa que os dois estavam a construir, e que podem ser indicadores de que a separação está iminente. 

António Leal e Silva contou que a casa está à venda, apesar de ainda não estar concluída. «A construção tinha a ver com a parte da família dela, alegadamente. O avô constrói e estava a construir a casa. E a casa, antes de estar concluída, já estava à venda. Por isso, já estava à venda antes de eles a terem ocupado, ou de estarem a construir, ou antes de terem feito seja lá o que fosse», disse.

Adriano Silva Martins esclareceu: «A casa de sonho que ontem a Liliana nos apresentou no vídeo, já está à venda. O que pode ser indicador também. Pode ser indicador de que querem fazer dinheiro. Agora, também pode ser indicador de que realmente o casal não está num bom momento e prefere vender aquilo que tem em comum». 

«Acho que este casal está a atravessar uma fase menos simpática e esperemos que consigam ultrapassar», adiantou António Leal e Silva.

Veja ainda: «Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas - Secret Story - TVI

Relacionados

«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas

Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada!

Após alegada traição de Daniel Gregório, Liliana Filipa quebra o silêncio: «Há ladrões que ficam impunes»

Casa de sonho e anel de noivado no dedo. Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação
Temas: Daniel Gregório Liliana Filipa

Liliana vai voltar para o ex-noivo Zé? Ex-concorrente faz revelação polémica e atira: «O Fábio merece melhor»

Liliana vai voltar para o ex-noivo Zé? Ex-concorrente faz revelação polémica e atira: «O Fábio merece melhor»

Ontem às 19:21
«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas

«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas

Ontem às 17:22
Pazes feitas! Carolina Braga reata com o 'ex' Diogo: «A vida levou-me de volta a quem me fez bem»

Pazes feitas! Carolina Braga reata com o 'ex' Diogo: «A vida levou-me de volta a quem me fez bem»

Ontem às 16:39
Comem no chão? Catarina Miranda e Afonso Leitão revelam detalhes da nova vida a dois

Comem no chão? Catarina Miranda e Afonso Leitão revelam detalhes da nova vida a dois

Ontem às 16:28
Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

12 nov, 19:06
«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

12 nov, 18:14
