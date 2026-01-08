Ao Minuto

O que é feito de Daniel Gregório depois da separação? As fotos que mostram a vida sem Liliana Filipa

O que é feito de Daniel Gregório depois da separação? As fotos que mostram a vida sem Liliana Filipa - Big Brother

Depois da separação com Liliana Filipa, Daniel Gregório tem-se revelado cada vez mais pacato.

Daniel Gregório postou algumas fotografias no Instagram de como foi o seu final de ano. Depois de mostrar aos seguidores como foi o Natal em família junto dos filhos, Ariel e Santi, chegaram então as fotografias do Réveillon. O ex noivo de Liliana Filipa entrou num novo ano a norte de Portugal, na cidade invicta. Na publicação que fez o cenário não dá margens para dúvidas: é possível ver a famosa ponte D. Luís, que separa Gaia do Porto. 

Daniel fez ainda uma publicação dos melhores momentos do ano de 2025, na qual Liliana Filipa não surgiu em nenhuma fotografia. A influencer, que já tinha ido viajar com os filhos para a neve nas semanas antes do Natal, foi passar a passagem de ano a Angra dos Reis, no Brasil, com as amigas.

O ex casal não é visto junto desde a alegada traição de Daniel numa discoteca no Algarve e Liliana chegou, inclusive, a apagar do seu Instagram todas as imagens em que Daniel aparecia.

Veja a publicação.

