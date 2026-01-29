Pazes Feitas? Detalhe em fotos de férias de Daniel Gregório levanta suspeitas sobre Liliana Filipa

Depois da confirmação da separação de Daniel Gregório e Liliana Filipa, os fãs andam atentos a cada novo passo do ex-casal, na expectativa de uma reconciliação. No passado sábado, 24 de janeiro, o ex-concorrente publicou um carrossel de fotografias onde anuncia o destino escolhido para as férias. Numa das imagens há um detalhe que chama a atenção e pode ser facilmente associado a Liliana Filipa.

Daniel Gregório está de férias numa estância de ski na Áustria. Numa das fotografias da viagem publicadas no Instagram, surge o rosto de uma mulher, naquilo que parece ser um espelho.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de mensagens dos fãs que colocam a hipótese de uma reconciliação entre Daniel Gregório e Liliana Filipa:

«É a Lili!! Fizeram as pazes!! ADOREI», «A 6ª foto parece a Lili», entre outros.

Recorde-se que, Liliana e Daniel confirmaram a separação em novembro de 2025.

Veja aqui a imagem: