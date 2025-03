Um início muito quente. Liliana Filipa e Daniel Gregório fizeram explodir a temperatura do Secret Story e ainda temos as imagens

Liliana Filipa brilha no Carnaval do Brasil: veja as fotos da sua transformação

Liliana Filipa e Daniel Gregório estão noivos! Foi em 2014 que começou uma das histórias de amor mais conhecidas de todas as edições do Secret Story. O casal conheceu-se na 5ª edição do programa. Atualmente, já têm dois filhos, e, agora, vão casar!

Relembre aqui o início deste amor...

Uma das influenciadoras digitais mais reconhecidas em Portugal, foi surpreendida com um pedido de casamento inesquecível durante a sua viagem ao Brasil. O momento especial aconteceu a bordo de um luxuoso barco, e a empresária não conseguiu conter a emoção ao receber o anel de noivado. Veja aqui as imagens do pedido.

Foi no dia 21 de setembro de 2014 que Liliana Filipa entrou na casa mais vigiada do país comprometida, mas acabou por se apaixonar pelo atual companheiro e também ex-concorrente, Daniel Gregório.

Ainda se lembra da entrada destes dois ex-participantes? Ora veja aqui:

Liliana entrou na casa com 20 anos. Na altura, este era o seu perfil: «Tem 20 anos e vem de Sesimbra. Estuda design e é bailarina. Dança samba, funk, kizomba e burlesco e este é o seu grande hobby. O seu maior sonho é ir viver para o Brasil e desfilar no sambódromo. Também gostava de ser apresentadora de televisão ou atriz. Considera-se direta, sincera, muito ambiciosa, mas também preguiçosa. Na Casa dos Segredos promete jogar não olhando a meios para atingir os fins». Cerca de 20 anos depois, mal sonhava que ia ser pedida em casamento no Brasil!

O seu segredo era: «Consigo prever o futuro»

Daniel entrou com 19 anos. Este foi o texto que o descrevia: «Tem 19 anos e vem de Oeiras. É futebolista. Considera ter muito talento para fazer massagens e gostava de ser fisioterapeuta. Adora música africana, especialmente kizomba. Frequenta festas africanas para poder dançar agarradinho às raparigas. Quer entrar na Casa dos Segredos para ser famoso e para encontrar a sua pequena princesa». E encontrou mesmo! Na casa, apaixonou-se por Liliana Filipa. Já são pais e agora vão casar.

O segredo de Daniel era: «Sou detetive privado»

Pouco tempo depois de entrarem na casa nesse ano, começou a nascer uma visível química entre os dois. Ao início, estavam reticentes, dado que Liliana tinha um namorado no exterior.

Posteriormente, deixaram-se levar e uma relação começou a florescer aos olhos do público. Esta edição do reality show ficou marcada por vários momentos escaldantes entre os dois ex-concorrentes: desde beijos até danças sensuais, que pode recordar aqui:

Recorde aqui uma das entrevistas do casal sobre o início do namoro.

10 anos depois...

Foi no Brasil, num cenário idílico, com o mar como pano de fundo, que Daniel Gregório pediu Liliana Filipa em casamento. Os dois filhos do casal, não estiveram presentes, pois ficaram em Portugal durante esta viagem romântica dos pais. Mas, Ariel e Santiago não deixaram de estar presentes neste momento feliz.

Liliana Filipa e Daniel Gregório mostraram tudo aos filhos, que ficaram emocionados com o momento. Num vídeo partilhado nas suas redes sociais, Liliana Filipa mostrou como os filhos reagiram de maneira amorosa ao momento.

Veja, em baixo, o vídeo original desse momento.

A criadora de conteúdos, que se destacou inicialmente pela sua participação num reality show da TVI, consolidou a sua carreira como empresária e influenciadora, acumulando milhares de seguidores nas redes sociais.

Nas imagens partilhadas, Liliana Filipa surge visivelmente emocionada, exibindo o anel de noivado e partilhando com os seus seguidores a alegria do momento. O pedido aconteceu sob um cenário idílico, com o oceano como pano de fundo, tornando o momento ainda mais especial.

Veja, em baixo, a publicação original.

Reação dos seguidores e planos para o futuro

A publicação com as fotografias do pedido rapidamente se tornou viral, reunindo milhares de gostos e comentários de felicitações. Fãs e amigos da influenciadora digital manifestaram-se nas redes sociais, elogiando a beleza do momento e demonstrando entusiasmo pelo novo capítulo na vida do casal.

Apesar de ainda não terem sido revelados detalhes sobre a cerimónia, os seguidores aguardam com expectativa novas informações sobre o casamento. Liliana Filipa, que tem partilhado momentos da sua viagem pelo Brasil, promete manter os fãs atualizados sobre os próximos passos desta nova fase.