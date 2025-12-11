Rumores de separação adensam-se. Daniel Gregório 'reaparece' na Internet e há um pormenor que está a dar que falar

Muito se tem especulado sobre a separação de Daniel Gregório e Liliana Filipa, desde que se tornou público o vídeo em que o empresário surge aos beijos com outra mulher numa discoteca. Desde então, o ex-concorrente da Casa dos Segredos tem estado distante das redes sociais, mas abriu uma exceção para assinalar o 6.º aniversário do filho Santi. Porém, houve um detalhe que não passou despercebido.

É que Liliana Filipa já tinha partilhado algumas imagens alusivas ao aniversário do filho de ambos e tinha, inclusive, mostrado a festa surpresa que organizou para o menino logo de manhã. Daniel Gregório não aparecia em nenhum dos registos desse momento. Agora, o empresário partilhou fotografias de uma festinha de aniversário organizada para o menino, mas num outro local, à noite, e com um outro bolo de aniversário. O que indica que Santi teve duas festas diferente e adensam-se assim os rumores da alegada separação.

Na publicação no Instagram, Daniel Gregório fez uma declaração muito especial ao filho, onde refere que o menino foi «um sonho tornado realidade».

«Celebramos 6 anos de um sonho tornado realidade, do melhor presente da minha vida. O tempo voa, mas ver-te crescer com esse coração gigante é o meu maior orgulho e a minha maior alegria. Parabéns meu amor», pode ler-se.