Após pedido de casamento, Iury desabafa angustiada e reflete: «Como é que a gente vai casar se...»

Iury Mellany preocupada com o casamento: «Não me consigo meter em mais uma despesa. Não sei o que o Daniel tem na cabeça»

No passado Domingo, em plena Gala do Secret Story - Desafio Final e em fim de semana dedicado ao amor, Iury Mellany foi surpreendida pelo namorado Daniel Monteiro com um pedido de casamento muito romântico.

A concorrente emocionou-se muito com as palavras do companheiro e as da Voz também. Daniel Monteiro preparou tudo com muito carinho e Iury ficou sem reação.

Antes de a Voz dizer a Iury Mellany para ir para o jardim, tivemos a oportunidade de assistir a uma VT que mostrou os momentos mais emocionantes do casal e de quando se conheceram.

Recorde-se que esta bonita história de amor começou no Big Brother em 2020.

Ainda que o pedido de casamento de Daniel Monteiro a Iury a tenha deixado muito feliz e emocionada, a concorrente desabafou esta manhã com a melhor amiga Sandrina Pratas e mostrou-se algo preocupada com o casamento.

«O meu único problema é que eu não me consigo meter em mais nenhuma despesa, já isto eu não sei o que é que o Daniel tem na cabeça. Estou muito feliz, mas como é que a gente vai casar?»

começou por questionar Iury Mellany.

Sandrina Pratas confortou a amiga referindo que esta tem que ter fé em Deus. «Mete as coisinhas na mão de Deus, Deus fecha uma porta e abre duas».

Ainda que Sandrina tenha tentado acalmar o coração da Iury, a concorrente insistia que que sabia que tinha que ter fé, mas que ela e Daniel ainda não tinham dado o passo do casamento, precisamente porque não tinham condições para isso.

Iury Mellany acrescentou ainda, «Como é que a gente vai casar se não temos dinheiro para isso? A gente vê-se à rasca para pagar as contas», acabou por desabafar.