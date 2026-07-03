Dois anos após divórcio, Daniela Filipa faz insinuações sobre Márcio Poças: «Se eu abrisse a boca, muita coisa se estragava»

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Márcio Poças e Daniela Filipa estavam juntos há 17 anos quando anunciaram que se iam divorciar. Agora, a ex-concorrente veio a público lançar algumas farpas ao ex-companheiro.

Daniela Filipa e Márcio Poças estavam juntos há 17 anos quando, em 2024, decidiram pôr um ponto final do casamento e deixaram os fãs completamente em choque.

A novidade surpreendeu tudo e todos, mas os dois decidiram manter-se resguardados sobre os motivos que levaram à separação. No entanto, agora, dois anos depois, Daniela Filipa recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo sobre o tema, e aproveitou para lançar algumas farpas ao ex-companheiro. 

A ex-concorrente do Secret Story começou por dizer que tem recebido várias mensagens que ainda envolvem o nome do ex-marido. «As pessoas tocam em coisas que sabem que vão magoar. Tenho recebido mensagens que dizem: ‘É por isso que o teu marido te deixou’, ‘é por isso que ficaste sem ninguém..’», lamentou.

E prosseguiu, deixando no ar a teoria de que Márcio Poças falhou com ela: «As pessoas não fazem ideia do que se passou. Não fazem mesmo. E se soubessem a pessoa correta que eu fui tendo em conta toda a situação que se passou… nunca falei e nunca irei falar. Não acho correto falar porque são assuntos de duas pessoas. Se calhar se soubessem, iriam perceber muita coisa.»

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«Mas não faz mal, eu fico como a má da fita. Mas as pessoas que sabem, sabem a verdade. E magoa-me quando me dizem que foi por isto ou por aquilo que ele me deixou. Se vocês soubessem o porquê, o que aconteceu, mesmo após, vocês diziam assim: ‘e nunca disseste nada? Estiveste calada este tempo todo?’ Sim estive, e vou continuar», acrescentou ainda.

Por fim, Daniela Filipa deixou um recado direto para o ex-marido. «Se eu falasse, se eu abrisse a boca, muita coisa se estragava. Só para terem um bocadinho de noção. Muito do que se passa entre quatro paredes, ninguém sabe. E eu fico magoada não é por não estar bem resolvida, porque estou», terminou.

Pode ver tudo aqui:

@danielafilipasc

 

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