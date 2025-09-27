«Abandonar o sonho exige o dobro da coragem»: Esta cara da TVI despediu-se dos reality shows

Na passada sexta-feira, 26 de setembro, Daniela Magalhães disse adeus oficialmente à equipa de reality shows da TVI, partilhando um desabafo comovente nas redes sociais que rapidamente conquistou a atenção dos seguidores:«Sempre me disseram que para seguir os nossos sonhos é preciso coragem.O que nunca soube — e hoje sei — é que abandonar um sonho exige o dobro dessa coragem. Se é para sempre ou não, não sei. Percebi também que há todo um caminho até ao sonho… e, por vezes, esse caminho simplesmente não compensa. A vida, essa sim, é o verdadeiro caminho. E essa, tem mesmo de valer a pena. 🤍»

A mensagem recebeu inúmeros comentários de apoio, incluindo de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, que destacaram o momento de despedida. A apresentadora recorreu também à sua própria página de Instagram para assinalar o instante, partilhando uma fotografia que junta a equipa do Big Brother Verão.

Na imagem, que mostra a equipa reunida, é possível ver Maria Botelho Moniz ao lado de Nuno Eiró, Marta Cardoso, Daniela Magalhães e outros elementos da produção do reality show, num registo marcado pela emoção e pela amizade construída ao longo do trabalho conjunto.