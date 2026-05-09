Está a viver um sonho no Desafio Final, mas o seu passado é um pesadelo: Quase morreu nas mãos do pai

Daniela Santo fez revelações chocantes sobre o passado familiar durante uma conversa emotiva com Luzia Marques, transmitida esta quinta-feira, na emissão do 'Última Hora' do Secret Story - Desafio Final.

A concorrente abriu o coração e falou sobre os episódios traumáticos que viveu em criança, marcados pela doença do pai, ameaças, violência psicológica e momentos de grande medo dentro de casa.

«Estávamos naquela fase em que a minha mãe não queria falar com ele. Se ela não atendesse, ele ligava para mim e para o meu irmão. Nós éramos crianças», começou por contar Daniela Santo.

A concorrente recordou depois um episódio dramático que quase terminou em tragédia e que remete para o seu segredo: «Sobrevivi a um incêndio na minha casa».

«A discutir com ele, ela deixou ao lume as batatas fritas. Nós estávamos na sala, ouvimos um estrondo e a minha mãe começou a correr. Já estava a arder e havia a bilha de gás... Apanhou logo os móveis. Comecei aos gritos, abri a porta de casa... São flashes que tenho», revelou.

Ao longo da conversa, Daniela Santo contou ainda que o pai sofria de esquizofrenia e que a instabilidade dentro de casa era constante. «O meu pai ameaçou-me de morte. Ele meteu-nos, aos quatro, num carro e foi para um precipício. O meu pai era doente, era esquizofrénico... Ele morreu quando eu tinha 17 anos», afirmou.

A concorrente explicou também que a família chegou a ter uma vida financeiramente confortável, mas que tudo mudou com o agravamento dos problemas do pai. «Nós tínhamos uma vida confortável. Ele começou a gastar tudo o que era dos dois com outras mulheres. Perdeu a empresa», recordou.

«O meu pai fazia chantagem psicológica e eu dava dinheiro ao meu pai. Eu tinha 12 anos. Com nove, dez anos, eu já dava dinheiro ao meu pai. Os meus avós davam-me dinheiro e eu dava dinheiro ao meu pai», contou a concorrente.

A relação entre os pais tornou-se cada vez mais conturbada e a mãe acabou por enfrentar momentos muito difíceis. «Ele e a minha mãe estavam e, depois, deixavam de estar. A minha mãe arranjou outro emprego e ele começou a bater nos carros da empresa da minha mãe para ela ser despedida», disse.

No final do testemunho, Daniela Santo recordou um dos momentos mais marcantes da sua infância: «A minha mãe foi dependente. Eu e a minha mãe saímos de casa de pijama e descalças, de mão dada, para ir à polícia», disse em lágrimas.