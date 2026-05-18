«Não havia necessidade»: Daniela Santo acusa Leomarte de comportamento inesperado com a sua mãe nos bastidores

Depois de ter sido expulsa da casa do Desafio Final, Daniela Santo marcou presença no Dois às 10 desta segunda-feira, onde esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira sobre os momentos mais polémicos vividos dentro e fora do reality show.

A ex-concorrente começou por abordar os desentendimentos com Nufla fora da casa e foi direta nas palavras: «Convido para minha casa quem eu quero», afirmou, sem esconder a firmeza da sua posição.

Já sobre Leomarte, com quem protagonizou um dos maiores conflitos desta edição, que acabou por ser levado para dentro da casa, Daniela mostrou-se emocionada. «Eu sei a verdade e isso para mim chega» e «Estou super tranquila com a minha responsabilidade afetiva», garantiu.

Com a voz trémula, a jovem acabou ainda por falar da mãe e da polémica que envolveu Leomarte em estúdio. «A minha mãe era só uma mãe que ia apoiar a filha», confessou. Questionada por Cristina Ferreira sobre se o ex-concorrente teria falado diretamente com a mãe, Daniela explicou: «Manifestou-se e não havia necessidade. Ele é sossegadinha, estava ali no cantinho dela. A minha mãe sabe a filha que tem».

Durante a conversa, Daniela respondeu também às acusações de «andar com este e com o outro» e fez uma revelação inesperada: «Eu namoro há muito tempo».

Apesar de toda a polémica vivida ao longo do programa, Daniela garante que não mudaria a sua decisão: «Não me arrependo de entrar».