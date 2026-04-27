No Desafio Final, há um cúmplice da Voz e um segredo semanal para descobrir. Conheça as novas regras

A nova edição de Secret Story – Desafio Final, que acaba de estrear, chegou com uma mudança na mecânica mais icónica do formato: os segredos. Como são repetentes, os concorrentes não entram na casa com um segredo pessoal para esconder.

Em vez de segredos individuais, passam a existir “Segredos da Semana”, desafios coletivos que vão colocar todos os participantes à prova. A missão é simples na teoria, mas complexa na prática: descobrir qual é o segredo escondido na casa. No entanto, há um elemento que vem baralhar completamente o jogo.

Todas as semanas há um Cúmplice da Voz e a primeira a estrear o cargo é Daniela Santo, que tem por isso acesso privilegiado ao segredo semanal, num papel duplo dentro da casa: por um lado, deverá proteger essa informação a todo o custo; por outro, terá de despistar os colegas e impedir que descubram a verdade.

A recompensa pode ser significativa — caso consiga manter o segredo intacto até ao final da semana. Mas o risco também é elevado: se o segredo for desvendado, a concorrente poderá enfrentar consequências dentro do jogo, que podem ir desde penalizações até impactos diretos na sua permanência.

Para a primeira semana, o segredo já foi revelado ao cúmplice: “É o mago que assobia todas as manhãs.”

Para além disso, há também o maior dos segredos, o segredo da Voz e quem o descobrir terá o maior privilégio de todos.