Após rumores, Daniela Santo e Diogo Afonso voltam a dar a que falar com nova partilha juntos

Daniela Santo e Diogo Afonso voltaram a chamar a atenção ao surgirem juntos num vídeo partilhado por Daniela nas stories do seu Instagram pessoal. Nas imagens, os dois jovens aparecem descontraídos, num ambiente intimista, a cantar músicas românticas brasileiras.

A cumplicidade entre Daniela e Diogo não passou despercebida, levando muitos seguidores a questionar a natureza da relação entre os dois. Apesar das especulações, ambos têm mantido silêncio sobre qualquer tipo de envolvimento para além da amizade.

É importante relembrar que, no passado dia 23 de novembro, Daniela Santo e Diogo Afonso participaram no Extra do Secret Story. Durante o programa, foram questionados por Alice Alves sobre a natureza da sua relação. A apresentadora, num tom descontraído, lançou a pergunta: «Os dois não têm qualquer coisa para contar?».

A pergunta gerou um momento de boa disposição no estúdio, com gargalhadas de ambos os jovens. Daniela e Diogo fizeram questão de esclarecer a situação, afirmando que entre eles existia apenas uma grande amizade. A resposta, no entanto, não foi suficiente para travar as especulações dos fãs, que continuam atentos a cada interação entre os dois.

Daniela Santo esteve no «Dois às 10» no passado dia 5 de dezembro e foi novamente questionada sobre a sua relação com Diogo Afonso. Espreite a reação de Daniela à provocação de Cláudio Ramos,