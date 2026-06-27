Noite comprometedora? Daniela Santo e Diogo Afonso juntos no pós gala do Desafio Final. Saiba tudo

A noite da grande final do Secret Story – Desafio Final terminou de forma bem diferente para alguns dos ex-concorrentes, com Daniela Santo e Diogo Afonso a serem dos nomes que mais atenção estão a receber.

Depois da gala, os dois acabaram por permanecer juntos e seguiram para um registo mais informal.

Foi a própria Daniela Santo quem acabou por partilhar um momento da noite nas redes sociais, através de um story onde surge ao lado de Diogo Afonso. Na publicação, a ex-concorrente deixou uma legenda que rapidamente chamou a atenção dos fãs: «A melhor parte das galas... Acabar no mc com esta companhia».

A partilha não passou despercebida e está a dar o que falar.

Veja a imagem.