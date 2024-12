Daniela Santo deixa mensagem curiosa a Gonçalo e Margarida: «Para o Gonçalo e a Margarida do futuro...»

Daniela Santo, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, deixou recentemente uma mensagem especial na rede social Tiktok com dois destinatários muito especiais,

«Para o Gonçalo e a Margarida do futuro»

Daniela fez questão de gravar um vídeo para o casal Gonçalo e Margarida no momento em que se encontrava em casa da mãe de Gonçalo e se preparava para jantar junto com a família do mesmo.

A ex-concorrente revelou que já conheceu o irmão mais novo de Gonçalo e que atualmente se dá muito bem com a mãe de Gonçalo, dizendo que é um amor de pessoa. Aproveitou para elogiar o concorrente por este ser tão bem educado e que só era assim por ter uma mãe que é tão bonita por fora quanto por dentro.

Daniela Santo ainda reiterou que será necessário um jantar para compensar todas as horas que ela esteve sentada para chegar até Fafe, terra de Gonçalo.

