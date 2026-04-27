Menos de 24 horas depois de ser nomeado, este é o primeiro salvo do Desafio Final

Ainda nem passaram 24 horas desde a primeira gala do Secret Story – Desafio Final e já há uma reviravolta de peso: a primeiro concorrente salva desta semana foi Daniela Santo. Uma decisão rápida — e inesperada — que está a dar muito que falar, tanto dentro como fora da casa, numa altura em que o jogo ainda agora começou.

Recorde-se que os nomeados em risco de expulsão eram cinco: Afonso, Ariana, Daniela Santo, Diogo Afonso e Leandro. Com a salvação de Daniela, a tensão aumenta entre os restantes concorrentes, que veem o cerco apertar-se numa expulsão que, eles não sabem, mas acontece já esta terça-feira.

Dentro da casa, a notícia caiu como uma bomba. Entre reações contidas e alguma surpresa generalizada, começam já a desenhar-se novas leituras do jogo. Há quem veja nesta salvação um reforço de protagonismo para Daniela, enquanto outros poderão encarar o momento como um ponto de viragem nas dinâmicas de grupo.

Cá fora, nas redes sociais, as opiniões dividem-se. Se por um lado há quem celebre a permanência de Daniela, por outro surgem dúvidas sobre o impacto desta decisão tão precoce. Certo é que, numa edição onde tudo parece acontecer a um ritmo acelerado, cada detalhe pode fazer a diferença.

Com vários dias ainda pela frente até à expulsão, o jogo promete intensificar-se. As alianças podem mudar, os conflitos podem surgir — e os próximos salvos poderão continuar a baralhar as contas. No Desafio Final, nada está garantido.