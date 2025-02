Daniela Santo, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, utilizou as suas redes sociais, mais propriamente a rede social Instagram para partilhar com os seus fãs a mudança de visual à qual se tinha submetido.

A ex-concorrente partilhou a mudança e deixou os seus fãs «de queixo caído».

Espreite a galeria que preparámos para si até ao fim e veja a mudança de Daniela Santo. Vai ficar impressionado