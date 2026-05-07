Rumores adendam-se. Daniela Santo e ex-noivo de Liliana tiveram um caso? Toda a verdade

A viagem que pôs fim à amizade de Daniela e Leomarte: Mostramos imagens imperdíveis. E incluem as 'faturas'

Zé é agora ‘influencer’? As fotos mais badaladas do ex-noivo de Liliana

Com a participação de Daniela Santo no reality show da TVI, voltaram também a surgir comentários sobre a proximidade da concorrente a Zé Andrade, ex-noivo de Liliana Oliveira.

Os dois foram apresentados através de Joana Pinheiro, ex-concorrente do Secret Story 9, e começaram depois a ser vistos juntos em vários momentos partilhados entre amigos. Algumas fotografias publicadas nas redes sociais acabaram por alimentar rumores de um possível envolvimento amoroso .

Na altura, Daniela Santo decidiu reagir publicamente às especulações e garantiu que os comentários não correspondiam à verdade. «Normalmente não me pronuncio, mas desde que saí da casa foram várias as notícias sobre o meu possível envolvimento com outros ex-concorrentes de reality show», começou por dizer.

A concorrente fez ainda questão de desmentir os rumores relacionados com a sua vida pessoal.

Apesar disso, Daniela Santo e Zé Andrade continuaram a surgir juntos em diferentes ocasiões, o que levou muitos internautas a manterem as suspeitas sobre uma possível relação.

Mais tarde, Daniela voltou a pronunciar-se, desta vez de forma mais firme, criticando o tipo de comentários que continuavam a surgir online: «Chega um momento em que o silêncio deixa de ser serenidade e passa a ser mal-interpretado. Reduzir a presença de uma mulher ao rumor sobre a sua vida amorosa é uma narrativa ultrapassada e que não representa a realidade de hoje».

Na caixa de comentários da publicação, Zé Andrade deixou também uma mensagem de apoio à amiga: «Bem escrito, Daniela». Desde essa troca de mensagens nas redes sociais, os dois deixaram de ser vistos juntos publicamente.