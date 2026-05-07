Rumores adendam-se. Daniela Santo e ex-noivo de Liliana tiveram um caso? Toda a verdade

Com a participação de Daniela Santo no reality show da TVI, voltaram também a surgir comentários sobre a proximidade da concorrente a Zé Andrade, ex-noivo de Liliana Oliveira.
Os dois foram apresentados através de Joana Pinheiro, ex-concorrente do Secret Story 9, e começaram depois a ser vistos juntos em vários momentos partilhados entre amigos. Algumas fotografias publicadas nas redes sociais acabaram por alimentar rumores de um possível envolvimento amoroso.
Na altura, Daniela Santo decidiu reagir publicamente às especulações e garantiu que os comentários não correspondiam à verdade. «Normalmente não me pronuncio, mas desde que saí da casa foram várias as notícias sobre o meu possível envolvimento com outros ex-concorrentes de reality show», começou por dizer.
A concorrente fez ainda questão de desmentir os rumores relacionados com a sua vida pessoal.
Apesar disso, Daniela Santo e Zé Andrade continuaram a surgir juntos em diferentes ocasiões, o que levou muitos internautas a manterem as suspeitas sobre uma possível relação.
Mais tarde, Daniela voltou a pronunciar-se, desta vez de forma mais firme, criticando o tipo de comentários que continuavam a surgir online: «Chega um momento em que o silêncio deixa de ser serenidade e passa a ser mal-interpretado. Reduzir a presença de uma mulher ao rumor sobre a sua vida amorosa é uma narrativa ultrapassada e que não representa a realidade de hoje».
Na caixa de comentários da publicação, Zé Andrade deixou também uma mensagem de apoio à amiga: «Bem escrito, Daniela». Desde essa troca de mensagens nas redes sociais, os dois deixaram de ser vistos juntos publicamente.