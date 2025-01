Está revelado o segredo! Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Desafio Final

O Secret Story - Desafio Final começou hoje e ao comando deste reality show vamos ter o apresentador Cláudio Ramos, que regressa em grande ao reality.

Estes são os 15 concorrentes que fazem parte desta edição e prometem dar (muito) que falar. Entre Dilema, Big Brother e Secret Story, estes vão ser os protagonistas. Descubra tudo,

Neste Secret Story - Desafio Final, vamos ter duas equipas e, naturalmente, dois capitães. Quem vão ser? Hoje descobrimos a resposta.

A primeira concorrrente é Daniela Santos,

Cresceu em Alcoentre e, perante algumas adversidades, encontrou na dança um escape e uma bóia de salvação.

Neste momento, tem uma escola de dança para noivos, uma escola de dança de competição, trabalha como bailarina em vários formatos televisivos e cresce cada vez mais no digital. Apesar de tantas conquistas profissionais, é na maternidade que encontra o seu verdadeiro propósito.

Conhecida pela vasta participação em programas de dança na TVI, foi concorrente do Dilema, chegando à final e conquistando o 3º lugar do pódio.

Segunda concorrente, Joana Diniz,

Foi uma das mais acarinhadas concorrentes da Casa dos Segredos 4 e, desde aí, já participou em diversos reality shows. Como concorrente foi sempre muito animada e frontal, tendo desenvolvido uma "paixão platónica" pela Voz. Adora danças de salão e já competiu na área . Vem para o Desafio Final, porque acredita que é agora que tem tudo o que é necessário para levar o prémio final.

É influencer, hairstylist e mãe da pequena Valentina.

Tiago Rufino é o terceiro concorrente do Secret Story - Desafio Final,

Natural de Arouca, mas a residir em Lisboa, foi o vencedor do Secret Story 7 e ficou conhecido por ter conseguido manter o seu segredo incógnito até ao final do programa. Entra no Desafio Final 7 anos depois com o objetivo de juntar mais uma vitória à sua história.

É empresário, gere um negócio de fabrico de brigadeiros e é muito ativo nas redes sociais, exibindo fotografias das suas viagens.

Sabe que vai entrar num programa intenso, mas acredita estar preparado para isso.

Inês Morais vai fazer parte desta edição e promete dar que falar.

A grande vencedora do Big Brother 2024 conquistou o público com a sua frontalidade e ironia incomparáveis. Agora, quer entrar no Desafio Final para voltar a levar o prémio para casa.

Natural de Viseu, é licenciada em Sociologia e mestre em Relações Internacionais. Com três irmãs trigémeas mais velhas, conta que viveu um “reality show” com a separação dos pais e com a família numerosa que tem. Diz que não gosta do excesso do politicamente correto e enerva-se com o pudor e censura que existem atualmente.

Gabriel Sousa está no Secret Story - Desafio Final,

Conhecido por ter participado no Big Brother 2024, no Desafio Final, pretende divertir-se e divertir o público.

É engenheiro agrónomo e cresceu num ambiente pequeno, onde ainda vive com a família. A sua homossexualidade foi tabu durante muito tempo e sofreu bullying quando era mais novo. Já se apaixonou várias vezes, mas ainda não teve uma relação “a sério”. É um desportista empenhado e pratica Crossfit regularmente. Nos seus tempos livres, também gosta de fazer leituras de tarot para os amigos.

David Maurício também vai fazer parte desta grande edição e vai entrar com Gabriel Sousa na Casa,

Foi um dos mais polémicos concorrentes do Big Brother 2024, abandonando a casa a dias da grande final. Participou também como Capitão no Dilema. No Desafio Final, promete entregar tudo de si.

Trabalha como comercial na empresa fundada pela família. Diz ser muito competitivo e confessa que adora dar nas vistas. Sempre preocupado em manter uma imagem cuidada, é muito regrado na sua alimentação e fervoroso no desporto.

Flávia Monteiro, a Nufla, está pronta para enfrentar o novo Secret Story,

É cantora. Desde 2019, tem desenvolvido a sua vertente artística, usando a música para contar a sua história. Entrou no Secret Story 8 e não deixou ninguém indiferente. No Desafio Final, garante que acontecerá o mesmo.

Vive com os pais e o irmão e confessa que a família é o seu ponto fraco. Considera-se confiante, leal e odeia que a pisem. Adora o seu corpo e sente orgulho pelo impacto que causa.

Está solteira. Já teve 3 relacionamentos na vida, que foram “um desastre” e, por isso, agora é exigente no amor.

Iury Mellany de regresso aos Reality Shows,

Nasceu em Nova Jersey, EUA e aos 6 anos de idade veio com os pais para Portugal. Estudou design e, posteriormente, desporto.

Ficou conhecida no Big Brother 2020, onde, além de ter conquistado o coração do namorado Daniel Monteiro, conquistou o 4º lugar.

Atualmente, é personal trainer e gere um negócio de roupa desportiva com o namorado, com quem vive.

Garante que, no Desafio Final, será uma concorrente diferente: desde a sua primeira participação, cresceu muito e, hoje, não deixa nada por dizer.

Patrícia Carvalho esteve no Secret Story 8, mas está de volta,

É de Barcelos, mas vive em Paris há 2 anos. Tem o Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo e atualmente é educadora de infância e faz parte da Direção da creche onde trabalha.

Já morou em alguns países e garante não ter medo do desafio. É apaixonada por moda e adora poder comprar artigos de luxo.

Entrou no Secret Story 8, mas garante ter saído cedo demais. Vem para o Desafio Final para que o público a conheça verdadeiramente.