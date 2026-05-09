Antes e depois impressionante: Daniela Santos revela nova imagem após intervenção estética e deixa fãs de boca aberta

Daniela Santos está novamente no centro das atenções depois de ter sido revelado o seu “antes e depois”, numa partilha feita pela clínica My Clinique nas redes sociais.

A publicação inclui um vídeo onde é possível ver a transformação da ex-concorrente, que surge com uma figura visivelmente renovada e uma silhueta mais definida, resultado de uma miniabdominoplastia e da correção de diástase.

Na legenda, a My Clinique agradece a confiança de Daniela e destaca o resultado alcançado, sublinhando o sorriso da ex-concorrente como reflexo da sua satisfação com o procedimento. A clínica deixa ainda a mensagem dirigida a potenciais interessados, incentivando a marcação de consultas para quem queira dar um “próximo passo”.

A partilha rapidamente gerou reações nas redes sociais, com muitos seguidores a comentar a transformação e a elogiar a nova imagem de Daniela Santos. «🙌 Devemos sempre seguir os nossos ímpetos para melhorar! Estava linda antes e ficou mais ainda 🙏» e «… E próteses de glúteo. Ficou muito bem!», são alguns dos comentários que se podem ler.