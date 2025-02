Exclusivo App TVI Reality: Apelidada de 'amiga dos copos' de Bruno de Carvalho, Daniela Santos chora incontrolavelmente

Daniela Santos isola-se no quarto a chorar depois de ter discutido com Vânia Sá e desabafa com Tiago Rufino.

A concorrente está visivelmente perturbada com o facto de a Vânia ter referido que o Bruno de Carvalho era seu “amigo dos copos”, pois considera uma insinuação que ela faz vida de noite.

A bailarina mostra-se ainda irritada por a terem atacado em grupo, referindo-se à Vânia, ao Afonso, à Inês e ao Miguel e considera que a atacam sempre através dos seus amigos.

Momentos depois, Bruno procura a amiga e esta diz que está farta, pois não deu confiança a ninguém para isto.

Veja o confessionário em exclusivo.

Acompanhe ao momento todos os outros acontecimentos e os desafios que acontecem dentro do Secret Story na nossa app TVI Reality!

Veja o vídeo no vídeo do dia da app.

Descarregue para Android ou IOS.