Concorrentes falam por cima de Daniela Santos e riem das suas palavras: «Fazem sempre isto que é para...»

A Gala Especial de sábado do Secret Story - Desafio Final, ficou marcada por alguns momentos tensos, mas foi durante a Cadeira Quente que aconteceu algo que não deveria acontecer.

Ao longo da Cadeira Quente a Voz questionou os concorrentes sobre a entrada de Sandrina Pratas no jogo. Inês Morais não ficou muito satisfeita com a entrada porque acredita que Sandrina não irá acrescentar nada ao jogo. Já João Ricardo saiu em defesa de Sandrina e convidou Inês Morais a sair da casa, caso ela não soubesse lidar com concorrentes como Sandrina.

Mais tarde, Inês Morais, João Ricardo e Daniela Santos acabam por entrar em discussão.

Num desses momentos, Daniela Santos tenta dar a sua opinião e é interrompida por inúmeras gargalhadas por parte de Inês e João Ricardo. Daniela acaba por se remeter ao silêncio e diz a Sandrina que o que eles estão a fazer já é algo normal, porque daquela forma não deixam falar quem quer falar.

