Novo projeto: Daniela Santos surpreende ao lado de nome conhecido da música portuguesa

  • Secret Story
  • Há 2h e 48min
Novo projeto: Daniela Santos surpreende ao lado de nome conhecido da música portuguesa - Big Brother

Rui Bandeira prepara-se para lançar o tema “Quero Essa Mulher”, disponível a partir de 17 de outubro, e escolheu a bailarina Daniela Santos para protagonizar o videoclipe, numa colaboração que já está a conquistar o público.

Rui Bandeira prepara-se para lançar um novo tema, intitulado «Quero Essa Mulher», que ficará disponível nas principais plataformas digitais a partir do dia 17 de outubro, sexta-feira. A música conta com uma participação especial da bailarina Daniela Santos, que também protagoniza o videoclipe.

O cantor revelou a novidade nas redes sociais, onde partilhou o entusiasmo com os seguidores: «Chegou a hora de revelar quem é a protagonista do meu novo videoclipe, ‘Quero Essa Mulher’. Senhoras e senhores, é um prazer anunciar-vos Daniela Santos. Muito obrigado por teres participado nesta aventura, fizeste um excelente trabalho.»

Daniela Santos respondeu à publicação com palavras de carinho e gratidão: «Obrigada eu! Fomos uma verdadeira equipa e adorei participar. Aliás, aproveito para dizer que o Olé é algo que me caracteriza muito, as pessoas já me identificam com isso. Por isso, escolheste o cenário ideal para este videoclipe. Acho que tem tudo para dar certo e vai ser um sucesso.»

O novo tema promete juntar a energia característica de Rui Bandeira à presença carismática de Daniela Santos, numa colaboração que está a gerar grande expectativa entre os fãs, nas redes sociais pode ler-se: «A melhor escolha 🔥👏 Olé por este sucesso 🍀💥» e «Lindos 😍 muito sucesso 🙏 excelente escolha 👌 mulher de garra😍».

Daniela Santos

