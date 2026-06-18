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Daniela Santos aquece redes sociais com banho de mangueira. E exibe excelente forma física

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Daniela Santos surge sensual em banho de mangueira um ano após cirurgia estética.

Daniela Santos voltou a captar as atenções dos seguidores nas redes sociais. A ex-concorrente do Secret Story – Desafio Final e do Dilema partilhou um vídeo descontraído e sensual, no qual surge a refrescar-se com uma mangueira, exibindo a sua excelente forma física.

A acompanhar as imagens, a bailarina deixou uma legenda divertida: «Quem não tem cão caça com gato.»

A publicação surge cerca de um ano depois de Daniela Santos ter falado abertamente sobre uma cirurgia estética que desejava fazer há vários anos. Em junho de 2025, revelou ter sido submetida a uma mini abdominoplastia e a uma lipoaspiração, aproveitando a intervenção para corrigir uma diástase abdominal e uma hérnia umbilical desenvolvidas após a gravidez.

Na altura, explicou que sempre se sentiu incomodada com o volume abdominal, apesar de manter uma silhueta magra. «Há vários anos que tinha complexos com a minha barriga, porque na gravidez fiz diástase (os abdominais ficaram afastados) e desenvolveu-se uma hérnia no umbigo. Mesmo estando magra, o volume abdominal persistia», contou.

A ex-concorrente da TVI aproveitou ainda a cirurgia para realizar um lipofilling nos glúteos, admitindo, com humor, que decidiu «juntar o útil ao agradável».

A recuperação foi assumida de forma transparente nas redes sociais, onde deixou também uma reflexão sobre autoestima e maternidade. «Tudo na vida implica sacrifícios. E não é por sermos mães que temos de deixar de cuidar de nós. Antes de sermos mães, já éramos mulheres», escreveu na altura.

Agora, um ano depois, Daniela Santos mostra-se descontraída, confiante e bem-disposta, recebendo elogios dos seguidores pela boa forma física e pela atitude positiva evidenciada no novo vídeo.

 

Ainda: Olé! Daniela Santos assume novo namorado: é futebolista e irmão de um outro craque do futebol

Daniela Santos está apaixonada. Longe vai o tempo em que a bailarina estava ligada a Afonso Leitão. A ex-concorrente vive uma nova vida desde que, ainda durante o BB Verão, fez saber que já nada tinha a ver com o agora ex-namorado de Catarina Miranda.

Segundo a imprensa, Daniela está a viver um amor com Nuno Lopes, ex-futebolista do Beira-Mar e Rio Ave. O sortudo é irmão gémeo de Miguel Lopes, que jogou no FC Porto e Sporting).

Em declarações à TV Guia, Daniela confirmou a novidade. «Depois da tempestade vem sempre a bonança. Quando somos bons, a vida acaba por nos recompensar com coisas boas. E ele é isso. Estou muito feliz, está tudo a correr bem na minha vida: na escola, com o projeto das festas e dos vestidos e com o resto».

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