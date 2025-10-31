O vestido arrojado desta famosa portuguesa que está a incendiar as redes sociais

Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos

De cortar a respiração: Daniela Santos arrasa de biquíni e estas imagens são a prova disso

Rodeada de caras de reality shows da TVI, Daniela Santos celebra novo marco na sua vida

Daniela Santos, 33 anos, conhecida pela sua participação em reality shows da TVI e pelo seu talento como bailarina, voltou a dar que falar nas redes sociais. A artista recorreu recentemente ao Instagram para partilhar uma fotografia que não deixou ninguém indiferente — e os comentários comprovam isso mesmo.

Na imagem, Daniela Santos surge frente ao espelho, com um vestido castanho arrojado e bastante revelador, que realça a sua silhueta e deixa à vista um decote generoso e uma racha na perna que promete aquecer o feed dos seus seguidores. A produção foi completada com um par de botas da mesma cor, num visual harmonioso e cheio de atitude.

Veja, em baixo, a publicação original.

A legenda escolhida pela bailarina foi simples, mas certeira: “Os stories para o feed. Brown is the new black 🤎Bom fim-de-semana para todos ✨”

A publicação rapidamente se encheu de reações entusiasmadas e elogios. Entre os comentários, destacam-se mensagens como “OLEEE 🔥🔥”, “Uau, que bonita! É muita elegância num espelho só 🤭☺️🙈”, “Gataaaa perfeita adorável 😘” e “Linda, maravilhosa 🔥” — um verdadeiro desfile de admiração e carinho dos fãs.

Com esta publicação, Daniela Santos mostra mais uma vez que sabe como conquistar o público — com charme, confiança e um toque de ousadia na medida certa.

No passado dia 4 de agosto, aquando da sua participação no Big Brother Verão, Daniela Santos decidiu abandonar a casa mais vigiada do País, e o momento foi comovente.