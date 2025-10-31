O vestido arrojado desta famosa portuguesa que está a incendiar as redes sociais

Daniela Santos, 33 anos, conhecida pela sua participação em reality shows da TVI e pelo seu talento como bailarina, voltou a dar que falar nas redes sociais. A artista recorreu recentemente ao Instagram para partilhar uma fotografia que não deixou ninguém indiferente — e os comentários comprovam isso mesmo.
Na imagem, Daniela Santos surge frente ao espelho, com um vestido castanho arrojado e bastante revelador, que realça a sua silhueta e deixa à vista um decote generoso e uma racha na perna que promete aquecer o feed dos seus seguidores. A produção foi completada com um par de botas da mesma cor, num visual harmonioso e cheio de atitude.
Veja, em baixo, a publicação original.
A legenda escolhida pela bailarina foi simples, mas certeira: “Os stories para o feed. Brown is the new black 🤎Bom fim-de-semana para todos ✨”
A publicação rapidamente se encheu de reações entusiasmadas e elogios. Entre os comentários, destacam-se mensagens como “OLEEE 🔥🔥”, “Uau, que bonita! É muita elegância num espelho só 🤭☺️🙈”, “Gataaaa perfeita adorável 😘” e “Linda, maravilhosa 🔥” — um verdadeiro desfile de admiração e carinho dos fãs.
Com esta publicação, Daniela Santos mostra mais uma vez que sabe como conquistar o público — com charme, confiança e um toque de ousadia na medida certa.
No passado dia 4 de agosto, aquando da sua participação no Big Brother Verão, Daniela Santos decidiu abandonar a casa mais vigiada do País, e o momento foi comovente.
Em cima, espreite as galerias de imagens da ex-concorrente que preparámos para si.