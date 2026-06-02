Daniela Santos implacável: «O Afonso alimenta esperanças, manipula as pessoas e fá-las passar por loucas»

Daniela Santos mostrou-se implacável com Afonso Leitão e Catarina Miranda. A ex-concorrente esteve no Diário do Secret Story - Desafio Final e não poupou nas críticas ao ex-casal.

«Na altura eu fiquei em silêncio porque achei que o Afonso teria maturidade para ter uma conversa comigo cá fora, porque na minha opinião estas coisas são resolvidas entre quatro paredes. Sim que somos figuras públicas, mas a nossa vida não tem que ser pública, não tem que ser exposta nem partilhada com os portugueses, como a Catarina (Miranda) já disse», começou por dizer.

Depois, Daniela foi direta à polémica: «Se é verdade que ela descobriu agora as traições, se houve traições, ela tem todo o direito de ficar triste, desiludida, magoada. Acho que a forma como geriu a situação é que não é aquela que eu faria. Acho que poderia terminar a relação, mas seria uma conversa tida cá fora e não neste circo todo».

«Senti que estava a haver um oportunismo, a Catarina tem sede de protagonismo, mas não tinha de passar por isto. Para mim é atitude de criança, é viver de polémicas. A mim soa-me a vingança, mas a ao mesmo tempo parece que ela não quer terminar, quer continuar com ele e isso é legitimo de uma relação tóxica», acrescentou.

Mas Afonso também não escapou às críticas: «O Afonso tem comportamentos narcisistas, as mulheres são todas loucas, mas não são. Se é verdade que ela descobriu estas traições tem todo o direito de estar neste estado», disse, acrescentando: «O Afonso alimenta esperanças, manipula as pessoas e fá-las passar por loucas».