Daniela Santos não se cala sobre Afonso Leitão e Catarina Miranda e deixa aviso: «Se quisesse viver polémicas, tinha como provar»

Daniela Santos marcou presença esta segunda-feira no programa Dois às 10, onde conversou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua vida pessoal e profissional. A bailarina, que tem estado no centro de alguns rumores, falou com serenidade sobre a sua vida e respondeu sem pudores às perguntas mais diretas.

Questionada por Cláudio Ramos sobre como está o «coraçãozinho», Daniela limitou-se a dizer: «As pessoas devem ser felizes, com quem querem».

Sem fugir ao tema das polémicas, Daniela afirmou: «Se quisesse viver de polémicas, tinha como provar, mas nunca vivi disso». A bailarina sublinhou que prefere manter a discrição e mostrou-se crítica em relação a quem recorre à exposição pública para se justificar: «Acho errado virem a público desdizer».

Recorde-se que Afonso Leitão, atualmente numa relação com Catarina Miranda, oficializada no programa da TVI Momento Certo, nunca confirmou ter mantido um relacionamento com Daniela. A bailarina, por sua vez, sempre se mostrou mais clara sobre o passado entre ambos. Ainda assim, fez questão de rematar: «Também recebo as provocações que me são feitas».