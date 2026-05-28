É ex-concorrente e já se envolveu com Afonso Leitão. Agora lança farpa: «A vida está a bater certo»

Daniela Santos está a dar que falar a propósito de uns stories que deixou na sua página de Instagram. Sem fazer referência a nenhum assunto em concreto, a ex-concorrente do 'Dilema', do Desafio Final 2025 e do Big Brother Verão, lançou algumas farpas.

«Só me apetece rir, desculpem. A vida corre-me bem, estou a trabalhar, porque é assim que eu faço a minha vida. A trabalhar e a estar com pessoas normais que eu sei que não me prejudicam. Pessoas reais, amigos (...) E viva a dança, viva o amor e a vida em geral», afirmou entre risos.

A ex-concorrente disse ainda noutro storie: «Sigam a Nádia (ajuda espiritual), façam consultas porque aquilo que ela diz bate certo. Tudo acontece como ela diz. Ela fez-me uma consulta e bateu certo, a vida está a bater certo. É karma, é muita coisa. Ela é especialista no amor, mas também no trabalho e em tudo na vida?», rematou.

Apesar de não ter dito ao que se referia, suspeita-se que tenha que ver com a polémica do fim do namoro de Catarina Miranda e Afonso Leitão, uma vez que é público que Daniela e Afonso tiveram um envolvimento no passado e no Big Brother Verão existiram alguns conflitos com Miranda por causa disso.