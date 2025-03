Daniela Santos recorda o que aconteceu depois do Dilema: «Estou a tentar não me emocionar...»

Após ter sido expulsa do Secret Story - Desafio Final na semifinal de sábado, Daniela Santos visitou Cristina Ferreira no Dois às 10, para comentar a sua prestação no reality show da TVI.

A conversa começou pelo passado, ao ser recordada a sua participação no Dilema. A bailarina do Dança com as Estrelas confessa que não foi fácil a sua saída, por causa dos comentários negativos dos telespectadores, que recebeu após o programa nas redes sociais.

«Estou a tentar não me emocionar...» começou por dizer Daniela, de lágrimas nos olhos, confessando que agora está numa fase completamente diferente. O feedback do público tem sido bastante positivo, sentindo assim que cumpriu o seu objetivo de contar uma história diferente a quem acompanha reality shows e mostrar a verdadeira Daniela Santos, sem uma imagem manchada ou deturpada.

Veja aqui a conversa:

Recorde que já ontem, dia 19 de março de 2025, Daniela Santos visitou Manuel Luís Goucha no seu programa das tardes da TVI, em que falou do mesmo assunto, explicando a reação da família à sua entrada.

«Ninguém me apoiava» explicou a bailarina do Dança com as Estrelas, cujos familiares não queriam que voltasse a entrar num reality show, depois da experiência no ano passado não ter sido a melhor.

Apesar de tudo, garante que agora a família está feliz com a sua participação, apesar de terem mantido um receio relativamente a esta sua decisão.

Veja o momento: