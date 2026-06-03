Olé! Daniela Santos assume novo namorado: é futebolista e irmão de um outro craque do futebol 

Daniela Santos está apaixonada. Longe vai o tempo em que a bailarina estava ligada a Afonso Leitão. A ex-concorrente vive uma nova vida desde que, ainda durante o BB Verão, fez saber que já nada tinha a ver com o agora ex-namorado de Catarina Miranda.
Segundo a imprensa, Daniela está a viver um amor com Nuno Lopes, ex-futebolista do Beira-Mar e Rio Ave. O sortudo é irmão gémeo de Miguel Lopes, que jogou no FC Porto e Sporting).
Em declarações à TV Guia, Daniela confirmou a novidade. «Depois da tempestade vem sempre a bonança. Quando somos bons, a vida acaba por nos recompensar com coisas boas. E ele é isso. Estou muito feliz, está tudo a correr bem na minha vida: na escola, com o projeto das festas e dos vestidos e com o resto».