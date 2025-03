As palavras de Daniela Santos que «destruíram» Inês Morais: «A tua mãe e avó devem estar orgulhosas (...) és uma menina...»

Cláudio Ramos lavado em lágrimas no fim do Especial: «Obrigado por...»

As emoções estão à flor da pele no Especial do Secret Story. Saiba o que aconteceu

No Secret Story - Desafio Final, o Especial com Cláudio Ramos ficou marcado por diversos momento de muita emoção. No programa, os concorrentes puderam ver de novo as imagens em que se elogiaram uns ao outros e as lágrimas não tardaram a aparecer.

Daniela Santos dirigiu palavras muito bonitas a Inês Morais sobre a sua personalidade a «menina» que ela é. No momento em que Daniela mencionou a mãe e a avó de Inês Morais, a concorrente não conseguiu controlar as lágrimas e começou a chorar. Daniela Santos também ficou muito emocionada ao ver a concorrente chorar.

Inês Morais e Daniela Santos já foram protagonistas de diversas discussões e já foram antagonistas, mas conseguiram encontrar um caminho juntas, onde se entendem e partilham momentos bons.

Daniela assumiu que Inês Morais «foi uma das conquistas mais importantes», o que deixou Inês novamente emocionada.

Ainda no Especial com Cláudio Ramos, o apresentador também ficou lavado em lágrimas ao agradecer aos concorrentes todos os momentos e quando disse que se sentia muito orgulhoso dele.

