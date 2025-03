No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes dormem, pela primeira vez, todos juntos no quarto azul e o ambiente é tão animado que a Inês Morais e a Daniela Santos decidem cantar as Janeiras antes de adormecerem.

Um momento que vai ficar na memória de todos.

