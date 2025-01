Daniela Santos sobre Joana Sobral: «Tinha uma intenção menos positiva comigo, não me queria bem»

Daniela Santos está nomeada e desabafa no confessionário: «Em estúdio não iria passar pelo mesmo...»

Daniela Santos falou sobre os últimos acontecimentos e o facto de estar nomeada esta semana.

A concorrente comentou também a entrada de Joana Sobral e a relação atribulada com a colega.

Daniela Santos desabafou com Cláudio Ramos no confessionário sobre os últimos acontecimentos do Secret Story - Desafio Final. Numa semana em que está nomeada, a concorrente mostrou-se tranquila, mas esperançosa de que se mantenha em jogo.

«Tenho sempre esperança, mas o facto de não estar nervosa tem a ver com aquilo que eu sinto eu vim aqui a fazer. Claro que quanto mais tempo estiver aqui, mais eu vou virar a página dentro de mim, mas sinto que cada vez estou mais nesse processo», afirmou.

A ex-concorrente do 'Dilema', acrescentou ainda que saísse desta vez, saía «descansada que quando me recebessem em estúdio não iria passar pelo mesmo novamente», referindo-se às críticas de que foi alvo na altura em que foi expulsa do programa.

A entrada de Joana Sobral foi também tema da conversa: «Não sinto que me tenha dado um gás extra, senti que foi um suceder de acontecimentos que faziam sentir que ela tinha uma intenção menos positiva comigo, que não me queria bem, é legitimo», disse.

«Perdi algum tempo a conversar com ela, ela disse que estava esclarecida, mas assim que eu falo revira os olhos e não bate certo o que diz com o que faz», sublinhou ainda Daniela Santos.

Quanto a uma eventual aliança entre Inês Morais e Joana Sobral, Daniela comentou: «A Inês tentou usar palavras minhas, é mais um reforço para me atacar aqui e ali, agarrou em palavras minhas para me tentar prejudicar (...) Ontem tivemos uma festa em que eu senti que a Inês gosta de a ter ao lado», rematou.