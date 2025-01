Exclusivo APP TVI Reality: Daniela Santos em lágrimas por causa de João Ricardo

Daniela Santos mostrou-se em lágrimas no Secret Story – Desafio Final. A bailarina chora enquanto fala com a Voz. Afirma estar cansada de ser rotulada de coisas que não é e não vai aceitar isso.

Daniela Santos lamenta ainda que o ataque tenha vindo do João Ricardo, alguém de quem gostava e achava que tinha sido empático com tudo o que se passou no Dilema.

Já na casa, Cláudio e Tiago tentam animar a bailarina que atira que o pior é quando o seu “chip” mudar. Já com Jéssica, Daniela mostra-se desiludida por João lhe ter dado palavras de apreço e à mínima oportunidade a ter atacado.

