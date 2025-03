Daniela Santos revela o que aconteceu nos bastidores da gala do Secret Story - Desafio Final: «Vou confessar que...»

Após ter sido expulsa do Secret Story - Desafio Final na semifinal de sábado, Daniela Santos visitou hoje, dia 19 de março de 2025, Manuel Luís Goucha no seu programa das tardes da TVI, para fazer o balanço desta sua experiência neste reality show.

Foi ao recordar a noite de sábado, marcada por emoções ao rubro, que Daniela Santos contou o que aconteceu nos bastidores da gala. «Vou confessar que...» começou por dizer a bailarina do Dança com as Estrelas contando que desabafou com uma pessoa da produção minutos antes de entrar no estúdio, para fazer um pedido insólito!

Veja o vídeo e saiba tudo o que aconteceu:

Recorde que ontem, dia 18 de março de 2025, Iury Mellany, ex-concorrente do Big Brother 2020, também esteve com Manuel Luís Goucha no Goucha, para fazer o balanço desta sua experiência.

Iury Mellany recordou um momento marcante que viveu em pleno Desafio Final e que deixou os portugueses emocionados: o pedido de casamento dentro da casa, feito pelo seu companheiro e também ex-concorrente Daniel Monteiro.

Daniel Monteiro e Iury conheceram-se no Big Brother 2020 e desde então construíram uma relação sólida, tornando-se um dos casais mais acarinhados pelo público. Numa gala cheia de emoções, Daniel decidiu dar um passo importante na relação e surpreendeu a namorada com um pedido de casamento que fez derreter corações e abalou o estúdio!

«Nunca pensei que isto fosse acontecer» afirmou Iury no Goucha, mostrando-se encantada com esta nova fase em que vai começar a planear o casamento.

Veja a conversa aqui: